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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

افزایش شدید مصرف مواد مخدر و الکل در میان صهیونیست‌ها

افزایش شدید مصرف مواد مخدر و الکل در میان صهیونیست‌ها

یک روزنامه عبری زبان به وخامت اوضاع سلامت روان در جامعه صهیونیست ها و افزایش مصرف الکل و مواد مخدر در میان آنها اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص اذعان کرد که بر اساس مطالعه‌ای که توسط یک مرکز صهیونیستی انجام شده افزایش شدید مصرف مواد مخدر، الکل و قرص های آرام‌بخش‌ را در میان صهیونیست ها از زمان آغاز حمله به نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش از هر چهار صهیونیست یک نفر از مصرف ناهنجار مواد مخدر یا الکل رنج می‌برد در حالی که قبل از همه‌گیری کرونا این آمار یک نفر از هر ده نفر بود.

در این گزارش آمده است که استفاده از قرص های آرام‌بخش‌ ۲.۵ برابر و مصرف مواد مخدر تقریباً دو برابر شده است. مصرف الکل و ماری جوانا نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

این مطالعه نشان می دهد که بیش از ۵۴٪ از افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) به مصرف مواد مخدر یا الکل روی می‌آورند که نشانه‌ای از وخامت بحران سلامت روان در جامعه صهیونیستی است.

این روزنامه به نقل از مصرف‌کنندگان صهیونیست نوشت که مصرف مواد مخدر و آرام بخش ها به روش‌های رایجی برای مقابله با آژیرهای خطر، دیدن مراسم های تشییع جنازه، دریافت احضاریه‌های نظامی و شنیدن اخبار تلفات جنگ تبدیل شده‌اند.

همچنین گزارش شده که برخی از صهیونیست ها قبل از ورود به پناهگاه‌ها در طول بمباران‌ها کتامین مصرف می‌کنند. این گزارش دارد که این پدیده دیگر محدود به کلوپ‌های شبانه نیست، بلکه به خانه‌ها، محل‌های کار و حتی پناهگاه‌های عمومی نیز سرایت کرده است.

کد مطلب 6886769

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
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      خدا را شکر چوب خدا صدا نداره
      • IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
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        اتفاقا صدا دارد! صدای مهیبی هم دارد!
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      0 0
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      یک دستاورد بزرگ هست برای حکام شیطانی ..
    • IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      0 0
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      خدا را شکر تنها دعایی که برای صهیونی های شیطان صفت آرزو می کنیم.

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