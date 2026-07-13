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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

تل آویو: تحولات میان ایران و آمریکا را زیر نظر داریم

تل آویو: تحولات میان ایران و آمریکا را زیر نظر داریم

یک مقام امنیتی صهیونیستی مدعی شد: اسرائیل تحولات مربوط به تبادل حملات میان آمریکا و ایران را از نزدیک زیر نظر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع صهیونیستی ازآماده باش ارتش این رژیم به دنبال تداوم حملات آمریکا به ایران خبر دادند.

رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت اعلام کرد: در پی حملات شب گذشته آمریکا به ایران، اسرائیل سطح آماده‌باش و وضعیت هشدار خود را افزایش داده است.

این رسانه به نقل از یک مقام اسرائیلی مدعی شد: اسرائیل تحولات مربوط به تبادل حملات میان آمریکا و ایران را از نزدیک زیر نظر دارد. اسرائیل در مقطع کنونی به طور مستقیم در رویارویی میان ایران و آمریکا دخالتی ندارد، اما این وضعیت ممکن است در آینده تغییر کند.

کد مطلب 6886819

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