به گزارش خبرنگار مهر، نشست معارفه تیم فوتسال گیتی‌پسند برای حضور در بیست و هفتمین دوره لیگ برتر ظهر دوشنبه برگزار شد. علی جنتی، مدیرعامل باشگاه گیتی‌پسند در این نشست اظهار کرد: ما با بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم عهد و پیمانی داریم که حداقل ۵ قهرمانی متوالی را کسب کنیم و حالا در سال چهارم هستیم.

وی افزود: اگر جام باشگاه‌های آسیا برگزار شود، گیتی‌پسند نماینده ایران خواهد بود؛ پروژه ورزشگاه اختصاصی گیتی‌پسند پیگیری می‌شود و در خصوص ۳ زمین مکاتباتی صورت گرفته است.

جنتی تصریح کرد: ما می‌خواهیم بر اساس استانداردهای جهانی کار کنیم؛ استخر، سالن بدنسازی و اقامت‌گاه از جمله امکانات این مجموعه خواهد بود از مسئولان استان از این جهت که شرایط زمین آماده نشده است گله داریم.

مدیرعامل گیتی‌پسند گفت: باشگاه گیتی‌پسند این پتانسیل را دارد که یک سالن استاندارد جهانی در شهر اصفهان احداث کند؛ ما در راستای مسؤلیت اجتماعی کار می‌کنیم.

وی با بیان این که بودجه ما یک ریال افزایش نیافت و همان اعداد فصل قبل قراردادها منعقد شد، خاطرنشان کرد: از سرمربی و مدیر تیم که در این امر همکاری کردند بسیار تشکر می‌کنم، همچنین بازیکنان باتجربه تیم در این امر پیش‌قدم شده و باعث شدند جوانان راه آن‌ها را ادامه دهند.

هیچ بهانه‌ای از من و بقیه پذیرفته نیست

محمدحسین عراقی‌زاده، قائم‌مقام باشگاه گینی‌پسند در این نشست اظهار کرد: در هیات مدیره نقشه راه ترسیم می‌شود و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

وی افزود: امسال سخت‌ترین سال برای بستن بودجه بود؛ دو ماه طول کشید تا در شرایط جنگی و بحرانی کشور بودجه باشگاه را تصویب کنیم.

عراقی‌زاده تصریح کرد: هیچ بهانه‌ای از من گرفته تا بقیه پذیرفته نیست، به کار همه ایمان داریم و در این شرایط باید ۱۰ برابر بیش از قبل تلاش کنیم.

گیتی‌پسند سنگین‌ترین نیمکت تاریخ لیگ برتر را دارد

محمد کشاورز، سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند در این نشست اظهار کرد: خوشحالم برای ششمین سال در خدمت گیتی‌پسند هستم.

وی افزود: مسؤلیت داشتن در یکی از بهترین تیم‌های ایران دو حس را در من ایجاد می‌کرد، نیمکت گیتی‌پسند سنگین‌ترین نیمکت تاریخ لیگ برتر است.

کشاورز تصریح کرد: افراد بزرگی روی این نیمکت نشستند و در شروع کار از این جهت استرس داشتم؛ فکر می‌کنم مجموعه موفقی در این ۶ سال داشتیم و یک گروه پشت این موفقیت ایستاده است.

سرمربی گیتی‌پسند گفت: سال به سال ‌کار سخت تر می‌شود؛ با تلاش و اتحاد هر مسیری را می‌توان طی کرد.

وی با بیان این که چند فصلی است که دنبال بمب ترکاندن نیستیم، خاطرنشان کرد: ۴ باریکن جدا شدند و ۴ باربکن به تیم اضافه شدتد، سعی می‌کنیم به جوانان بها دهیم تا آینده‌سازان کشور باشند.

گیتی‌پسندی‌ها هفدهمین فصل حضور خود در لیگ برتر را در حالی استارت خواهند زد که در ۱۶ فصل گذشته روی سکو قرار گرفتند و موفق به کسب ۷ عنوان قهرمانی شدند.

نماینده اصفهان که در ۳ فصل گذشته ۳ قهرمانی‌ متوالی به دست آورده است در فصل جاری سپهر محمدی، ابوالفضل افضلی و مجید خزایی را به جمع خود اضافه کرده است.