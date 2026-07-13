به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله مومنی ظهر دوشنبه با تشریح اقدامات کارگروه کیفیتبخشی تربیتی، سلامت و تندرستی، به رسانهها اظهار داشت: این کارگروه بلافاصله پس از ابلاغ شیوهنامه پروژه مهر تشکیل شد و با تقسیم وظایف میان معاونتها و بخشهای مختلف، اجرای برنامههای پیشبینیشده در ۲۴ شهرستان و منطقه آموزشی استان آغاز شده و روند اجرای آن بهصورت مستمر در حال پیگیری است.
ساماندهی بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نیروی پرورشی و مشاورهای
وی ساماندهی نیروی انسانی را یکی از مهمترین برنامههای آموزش و پرورش در آستانه سال تحصیلی جدید عنوان کرد و افزود: ابلاغ نیروهای حوزههای پرورشی، تربیتی و تربیتبدنی تا ۱۵ شهریورماه نهایی خواهد شد و بر اساس سهمیه اختصاصیافته از سوی وزارت آموزش و پرورش، دو هزار و ۵۵ مربی تربیتی و ۶۷۰ مشاور در مدارس استان ساماندهی و مستقر میشوند تا خدمات فرهنگی، تربیتی و مشاورهای را به دانشآموزان ارائه کنند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: هدف از این ساماندهی، ارتقای کیفیت فعالیتهای تربیتی، تقویت خدمات مشاورهای و پاسخگویی بهتر به نیازهای دانشآموزان در مدارس استان است.
غربالگری بیش از ۹۴ درصد دانشآموزان استان
مومنی با اشاره به اجرای طرحهای غربالگری دانشآموزان، گفت: تاکنون بیش از ۹۴ درصد دانشآموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم استان و همچنین بیش از ۹۵ درصد دانشآموزان در حوزه سلامت روان مورد پایش و ارزیابی قرار گرفتهاند.
وی افزود: نتایج این غربالگریها بهصورت تخصصی تحلیل میشود و دانشآموزانی که نیازمند دریافت خدمات مشاورهای و حمایتی باشند، ابتدا در مدارس تحت مداخله قرار میگیرند و در صورت نیاز، به مراکز مشاوره شهرستانها و استان و همچنین دستگاههای تخصصی خارج از آموزش و پرورش ارجاع داده خواهند شد.
توانمندسازی مشاوران و توسعه خدمات پیشگیرانه
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان از اجرای دورههای آموزشی ویژه مشاوران مدارس خبر داد و اظهار داشت: در مردادماه امسال، ۲۰ درصد از مشاوران استان در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی آموزشهای تخصصی دریافت خواهند کرد تا توان علمی و مهارتی آنان برای مواجهه با مسائل و آسیبهای اجتماعی دانشآموزان افزایش یابد.
وی همچنین از راهاندازی «خانه یاریگران زندگی» در مرکز استان بهعنوان یکی از برنامههای مهم حوزه پیشگیری یاد کرد و گفت: این مرکز با حمایت سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان و همکاری شورای ائتلاف نماد راهاندازی شده و خدمات تخصصی مشاورهای، آموزشی و پیشگیرانه را به دانشآموزان ارائه خواهد کرد.
برنامهریزی گسترده برای اوقات فراغت دانشآموزان
مومنی غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان را از دیگر محورهای مهم پروژه مهر برشمرد و افزود: آموزش و پرورش لرستان با استفاده از ظرفیتهای درونسازمانی و همکاری دستگاههای فرهنگی، هنری و ورزشی استان، برنامههای متنوعی را برای فصل تابستان تدارک دیده است.
وی ادامه داد: در همین راستا، ستاد استانی اوقات فراغت با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط تشکیل شده و وظایف هر دستگاه برای اجرای برنامههای فرهنگی، تربیتی، آموزشی، مهارتی و ورزشی مشخص شده است.
بهرهگیری از ظرفیت ۳۱ کانون فرهنگی و ۲۰۰ مدرسه تابستانی
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده برای اجرای برنامههای تابستانی، خاطرنشان کرد: امسال از ظرفیت ۳۱ کانون فرهنگی و تربیتی، ۲۲ مرکز دارالقرآن، نزدیک به ۲۰۰ مدرسه پایگاه تابستانی، ۲۴ مرکز مشاوره، ۱۳ پژوهشسرا و ۶۱ مرکز و مجموعه فرهنگی، تربیتی و ورزشی در سطح استان استفاده میشود.
مومنی تأکید کرد: اجرای این برنامهها با هدف ارتقای مهارتهای زندگی، تقویت تربیت همهجانبه دانشآموزان، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت جسمی و روانی دانشآموزان در آستانه سال تحصیلی جدید دنبال میشود.
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