مانور مشترک نظارت بر انبارهای کالای اساسی در بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار، اظهار کرد: طرح مشترک بازرسی و نظارت بر انبارهای پخش کالاهای اساسی در سطح شهرستان با حضور تیم بازرسی مشترکی متشکل از نماینده فرماندار بوشهر تعزیرات حکومتی جهاد کشاورزی اداره صنعت معدن و تجارت و پلیس امنیت اقتصادی اجرا شد.

وی در ادامه با بیان اینکه هدف اصلی این بازدیدها بررسی وضعیت موجودی کالاهای اساسی و استراتژیک است، گفت: ارزیابی شرایط نگهداری اقلام و به‌ویژه راستی‌آزمایی و به‌روزرسانی آدرس و اطلاعات انبارها در سامانه‌های رسمی "سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت" در دستور کار این مانور قرار دارد.

فرماندار بوشهر با اشاره به لزوم ثبت دقیق اطلاعات در سامانه، اعلام داشت: تمامی واحدهای توزیع‌کننده و بازرگانی موظف هستند آدرس دقیق محل نگهداری کالاها و میزان ورودی و خروجی انبارها را به صورت لحظه‌ای و به‌روز در سامانه‌های مربوطه ثبت کنند، هرگونه مغایرت اطلاعات ثبت‌شده در سامانه با وضعیت فیزیکی انبارها به عنوان تخلف اداری و در مواردی تحت عنوان ظن به قاچاق یا احتکار تلقی شده و پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به نتایج بازرسی‌های انجام‌شده تصریح کرد: در جریان بازرسی‌های صورت گرفته ضمن بررسی اسناد و مدارک انبارها تذکرات لازم به متصدیانی که اطلاعات کاربری یا مکان‌یابی خود را به‌روز نکرده بودند ابلاغ شد و برای واحدهای متخلف نیز توسط نمایندگان تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی پرونده‌های قانونی تشکیل و جهت طی مراحل بعدی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

فرماندار بوشهر در پایان با تأکید بر تداوم این نظارت‌ها، بیان کرد: این گشت‌های مشترک و سرزده به منظور ثبات بازار و امنیت غذایی شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت و هیچگونه مماشاتی با متخلفان در حوزه کالاهای اساسی پذیرفته نیست.