زارعی: ۴ تن روغن خوراکی احتکارشده در ساوه کشف شد

محمد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید بازرسی‌ها از واحدهای صنفی و انبارهای نگهداری کالا در سطح شهرستان ساوه اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های مشترک اداره تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی ساوه، مقدار چهار تن روغن خوراکی از انبارهای متعلق به یکی از واحدهای صنفی کشف و ضبط شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این محموله روغن خوراکی به دلیل عدم ثبت در سامانه جامع انبارها و سامانه‌های مرتبط با توزیع کالاهای اساسی، به‌صورت غیرقانونی نگهداری می‌شد که مصداق تخلف و اخلال در نظام توزیع کالا محسوب می‌شود.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی ساوه با بیان اینکه این اقدام با هدف جلوگیری از احتکار و تأمین نیاز شهروندان انجام شده است، تصریح کرد: پس از شناسایی و کشف این اقلام، پرونده تخلف برای واحد صنفی مربوطه تشکیل و موضوع در شعب تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.

زارعی ادامه داد: با هماهنگی انجام‌شده با اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌های ذی‌ربط، مقرر شد روغن‌های مکشوفه در فروشگاه‌های منتخب «انجامی» و تحت نظارت مستقیم بازرسان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سطح بازار شهرستان ساوه توزیع شود تا شهروندان بتوانند به‌صورت عادلانه به این کالای اساسی دسترسی داشته باشند.

وی با تأکید بر استمرار نظارت‌ها گفت: طرح‌های کنترلی و نظارتی بر بازار کالاهای اساسی به‌صورت مستمر در حال اجراست و با هرگونه تخلف از جمله احتکار، گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم ثبت کالا در سامانه‌های قانونی، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی ساوه از تعامل و همکاری پلیس امنیت اقتصادی، اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی قدردانی کرد و افزود: انتظار است شهروندان در صورت مشاهده هرگونه در زمینه عرضه و توزیع کالاهای اساسی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا سایر مراجع نظارتی گزارش دهند تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام شود.