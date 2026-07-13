محمود سپهرفر در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مزارع سیر آذربایجانغربی این روزها کانون فعالیت کشاورزان برای جمعآوری محصولی باکیفیت است؛ محصولی که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخش قابلتوجهی از آن به بازارهای خارجی راه مییابد.
وی با اشاره به اینکه شهرستانهای شاهیندژ، میاندوآب، نقده، پیرانشهر و بوکان قطبهای اصلی تولید سیر در آذربایجانغربی به شمار میروند، افزود: سیر تولیدی این استان به دلیل کیفیت ممتاز و عطر و طعم خاص، مشتریان ویژه خود را در بازارهای داخلی دارد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: استفاده از روشهای نیمهمکانیزه و پوشش بیش از ۹۰ درصدی مزارع با سامانههای نوین آبیاری (نوار تیپ)، گامی مهم در جهت مدیریت بهینه منابع آبی و ارتقای بهرهوری در این بخش بوده است.
سپهرفربا بیان اینکه با وجود نوسانات دمایی بهار امسال، خسارت جدی به مزارع وارد نشده است، تصریح کرد: عملکرد در هکتار این محصول بین ۲۰ تا ۴۵ تن برآورد میشود که نشاندهنده پتانسیل بالای اراضی استان برای تولید محصولات اقتصادی است.
این مسئول در ادامه به نقش سیر آذربایجانغربی در رونق صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: این محصول علاوه بر تأمین نیاز استانهای همجوار، به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز صادر میشود که نشان از جایگاه مطلوب آن در تجارت کشاورزی منطقه دارد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه جمعآوری این محصول از اوایل خردادماه آغاز شده و تا اواسط تیرماه ادامه دارد، افزود: برنامهریزی برای توسعه کشت محصولات با ارزش افزوده بالا، همسو با مدیریت هوشمندانه منابع آبی، از اولویتهای راهبردی این سازمان در جهت تحقق جهش تولید و افزایش درآمد بهرهبرداران است.
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