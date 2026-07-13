«درآمد پایدار» اولویت توسعه روستاهای البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک فرزانه معدنکن، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز، با ستار شیرازی، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای دهیاریهای کشور، صبح یکشنبه ۲۱ تیرماه با هدف بررسی عملکرد تعاونیهای دهیاری و برنامهریزی برای ارتقای نقش این مجموعهها در توسعه روستایی برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از وضعیت فعالیت تعاونیهای دهیاریهای استان البرز و اتحادیه استانی ارائه و مهمترین اقدامات، دستاوردها، ظرفیتها، چالشها و نقاط قوت و ضعف عملکرد این مجموعهها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز در این دیدار، ایجاد درآمدهای پایدار را یکی از مهمترین اولویتهای توسعه روستاها عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای ارزشمند روستاهای استان در حوزههای گردشگری، تولیدات کشاورزی و دامی، صنایعدستی و سایر مزیتهای بومی، زمینه مناسبی برای ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد روستاییان وجود دارد.
معدنکن با اشاره به رویکرد استاندار البرز در حمایت از اقتصاد روستاها افزود: بر اساس تأکیدات استاندار البرز مبنی بر توجه ویژه به ثروتآفرینی و خودکفایی روستاها و با وجود هماهنگی مطلوب میان دستگاههای اجرایی مرتبط، انتظار میرود تعاونیهای دهیاریها و اتحادیه استانی با برنامهریزی منسجمتر و استفاده از ظرفیتهای موجود، نقش مؤثرتری در رونق اقتصادی و توسعه پایدار روستاها ایفا کنند.
در ادامه این نشست، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای دهیاریهای کشور نیز با تشریح برنامه ارزیابی عملکرد تعاونیها و اتحادیههای استانی، اظهار کرد: فرآیند ارزیابی عملکرد تعاونیهای دهیاری از استان البرز آغاز شده و نتایج این ارزیابیها مبنای برنامهریزی برای ارتقای سطح فعالیت این مجموعهها خواهد بود.
شیرازی با اشاره به تجربههای موفق تعاونیهای دهیاری در سایر استانها، بر ضرورت افزایش پویایی و توانمندسازی این تعاونیها تأکید کرد و گفت: استفاده از الگوهای موفق و تقویت فعالیتهای اقتصادی تعاونیها میتواند نقش مهمی در توسعه روستاها، افزایش درآمدهای محلی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به روستاییان داشته باشد.
در پایان این نشست، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز و مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای دهیاریهای کشور از تعاونیهای دهیاری شهرستان کرج و اتحادیه استانی بازدید کرده و روند فعالیت و عملکرد این مجموعهها را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.
معدنکن در پایان اعلام کرد: پس از تکمیل ارزیابیهای میدانی تعاونیهای دهیاری استان که با همکاری تیم تخصصی دفتر امور روستایی استانداری و ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز در حال انجام است، نشست تخصصی با حضور مسئولان کشوری به منظور بررسی نتایج ارزیابیها و تدوین برنامههای ارتقای عملکرد تعاونیهای دهیاری برگزار خواهد شد
نظر شما