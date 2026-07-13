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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

آغاز دوره‌های آموزشی دارالقرآن تخصصی «مشکات» در دورود

آغاز دوره‌های آموزشی دارالقرآن تخصصی «مشکات» در دورود

دورود- آیین افتتاحیه دوره‌های آموزشی دارالقرآن تخصصی «مشکات» شهرستان دورود با حضور جمعی از مسئولان، اساتید، فعالان قرآنی و قرآن‌آموزان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه دوره‌های آموزشی دارالقرآن تخصصی «مشکات» شهرستان دورود روز دوشنبه به مدیریت دکتر امین رئوف با حضور امام جمعه شهرستان، فرمانده سپاه ناحیه دورود، مدیر و معاونان آموزش و پرورش، رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی، جمعی از اساتید، پیشکسوتان، حافظان، قاریان، فعالان قرآنی و قرآن‌آموزان در کانون امام علی (ع) این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، مسئولان و سخنرانان با اشاره به جایگاه بی‌بدیل قرآن کریم در هدایت فرد و جامعه، بر ضرورت گسترش آموزش‌های تخصصی، تربیت نیروهای قرآنی توانمند و حمایت از برنامه‌های فرهنگی و دینی تأکید کردند.

تربیت نسل قرآنی؛ مهم‌ترین رسالت مراکز آموزشی

سخنرانان این آیین، توسعه فعالیت‌های آموزشی قرآن را زمینه‌ساز ارتقای معنویت، تقویت هویت دینی و اجتماعی نسل جوان دانستند و بر لزوم شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای قرآنی از سنین پایین تأکید کردند.

همچنین در این مراسم، برنامه‌ها، اهداف و سرفصل‌های آموزشی دارالقرآن تخصصی «مشکات» معرفی شد و ظرفیت‌های این مرکز برای آموزش رشته‌های مختلف قرآنی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.

تجلیل از پیشکسوتان، حافظان و قاریان قرآن

در بخش دیگری از این آیین، از جمعی از حافظان، قاریان، اساتید و پیشکسوتان عرصه قرآن کریم به پاس سال‌ها تلاش و خدمات ارزنده در مسیر ترویج فرهنگ قرآنی با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.

این تجلیل با هدف ارج نهادن به تلاش فعالان قرآنی و الگوسازی برای نسل جوان انجام گرفت و مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

استقبال گسترده از فعالیت‌های قرآنی در دورود

آیین افتتاحیه دوره‌های آموزشی دارالقرآن تخصصی «مشکات» در فضایی سرشار از معنویت و با حضور پرشور علاقه‌مندان به فعالیت‌های قرآنی برگزار شد و با اعلام رسمی آغاز دوره‌های آموزشی این مرکز، فصل تازه‌ای از برنامه‌های تخصصی آموزش قرآن کریم در شهرستان دورود آغاز شد؛ برنامه‌هایی که با هدف گسترش فرهنگ قرآنی، تربیت نیروهای متخصص و تقویت فعالیت‌های دینی و فرهنگی دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6887020

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