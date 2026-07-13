به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه دوره‌های آموزشی دارالقرآن تخصصی «مشکات» شهرستان دورود روز دوشنبه به مدیریت دکتر امین رئوف با حضور امام جمعه شهرستان، فرمانده سپاه ناحیه دورود، مدیر و معاونان آموزش و پرورش، رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی، جمعی از اساتید، پیشکسوتان، حافظان، قاریان، فعالان قرآنی و قرآن‌آموزان در کانون امام علی (ع) این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، مسئولان و سخنرانان با اشاره به جایگاه بی‌بدیل قرآن کریم در هدایت فرد و جامعه، بر ضرورت گسترش آموزش‌های تخصصی، تربیت نیروهای قرآنی توانمند و حمایت از برنامه‌های فرهنگی و دینی تأکید کردند.

تربیت نسل قرآنی؛ مهم‌ترین رسالت مراکز آموزشی

سخنرانان این آیین، توسعه فعالیت‌های آموزشی قرآن را زمینه‌ساز ارتقای معنویت، تقویت هویت دینی و اجتماعی نسل جوان دانستند و بر لزوم شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای قرآنی از سنین پایین تأکید کردند.

همچنین در این مراسم، برنامه‌ها، اهداف و سرفصل‌های آموزشی دارالقرآن تخصصی «مشکات» معرفی شد و ظرفیت‌های این مرکز برای آموزش رشته‌های مختلف قرآنی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.

تجلیل از پیشکسوتان، حافظان و قاریان قرآن

در بخش دیگری از این آیین، از جمعی از حافظان، قاریان، اساتید و پیشکسوتان عرصه قرآن کریم به پاس سال‌ها تلاش و خدمات ارزنده در مسیر ترویج فرهنگ قرآنی با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.

این تجلیل با هدف ارج نهادن به تلاش فعالان قرآنی و الگوسازی برای نسل جوان انجام گرفت و مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

استقبال گسترده از فعالیت‌های قرآنی در دورود

آیین افتتاحیه دوره‌های آموزشی دارالقرآن تخصصی «مشکات» در فضایی سرشار از معنویت و با حضور پرشور علاقه‌مندان به فعالیت‌های قرآنی برگزار شد و با اعلام رسمی آغاز دوره‌های آموزشی این مرکز، فصل تازه‌ای از برنامه‌های تخصصی آموزش قرآن کریم در شهرستان دورود آغاز شد؛ برنامه‌هایی که با هدف گسترش فرهنگ قرآنی، تربیت نیروهای متخصص و تقویت فعالیت‌های دینی و فرهنگی دنبال خواهد شد.