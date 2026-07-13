مقام یمنی: قدردان اقدام شجاعانه ایران هستیم+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک العجری عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به شکست محاصره هوایی این کشور توسط ایران گفت: «مراتب سپاس و قدردانی خود را از اقدام شجاعانه و بشردوستانه جمهوری اسلامی در بازگرداندن یمنی‌های گرفتار از جمله افراد زخمی و بیمار ابراز می‌کنیم.

وی همچنین به خاطر «شکستن محاصره ظالمانه تحمیل شده توسط رژیم سعودی بر فرودگاه‌ها و بنادر یمن»، از ایران سپاسگزاری کرد.

این مقام یمنی گفت که عربستان بدون هیچ توجیهی، با نادیده گرفتن روابط همسایگی و اصول انسانی و اخلاقی، محاصره ظالمانه‌ای را بر فرودگاه‌ها و بنادر یمن تحمیل کرده است.

از سوی دیگر وزارت خارجه یمن نیز با انتشار بیانیه ای از اقدام ایران در شکستن محاصره هوایی فرودگاه صنعا تقدیر کرد.

در این بیانیه آمده است: از جمهوری اسلامی ایران به خاطر موضع شجاعانه و مهم در شکستن محاصره فرودگاه بین المللی صنعا تشکر می کنیم. اقدام انسان دوستانه ایران قابل احترام و تقدیر است و در خاطر یمنی ها می ماند. مردم یمن مواضع اصولی و انسانی جمهوری اسلامی ایران را فراموش نخواهند کرد.

وزارت خارجه یمن بیان کرد: گام‌های عملی بسیاری بر اساس موضع ایران برای تقویت پیوندهای برادری مبتنی بر ایمان و زمینه‌های همکاری در زمینه‌های مختلف برداشته خواهد شد.