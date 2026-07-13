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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

حزام الاسد: محاصره با قدرت شکسته شد

حزام الاسد: محاصره با قدرت شکسته شد

عضو ارشد انصارالله یمن اعلام کرد: هواپیما به سلامت فرود آمد، هیئت اعزامی رسید و محاصره با قدرت شکسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزام الاسد عضو ارشد انصارالله یمن اعلام کرد: هواپیما به سلامت فرود آمد، هیئت اعزامی رسید و محاصره با قدرت شکسته شد. مردم یمن، ان‌شاءالله، شاهد آنچه که دلشان را شاد می‌کند، خواهند بود.

پیش از این نیز، دفتر سیاسی انصارالله در بیانیه ای اعلام کرد: رژیم جنایتکار سعودی در یک تنش‌آفرینی خطرناک، فرودگاه صنعا را بمباران کرد و تلاش کرد تا مانع بازگشت هیئت ما به کشور شود، اما در این کار شکست خورد.

دفتر سیاسی انصارالله بیان کرد: جنایت هدف قرار دادن فرودگاه صنعا نشان دهنده تجاوز وحشیانه علیه مردم ما، نقض آشکار حاکمیت و نقض آشکار قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

پیش از این نیز خالد الشایف مدیر فرودگاه بین المللی صنعا به حمله به این فرودگاه واکنش نشان داد.

وی افزود: دشمن سعودی مرتکب اشتباه بزرگی شد که فرودگاه غیرنظامی را بدون هیچ دلیل و توجیه هدف قرار داد و این جنایت جنگی است.

ساعاتی قبل عربستان چندین حمله هوایی علیه فرودگاه بین المللی صنعا انجام داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ضمن تایید این خبر تصریح کرد که با حمله دشمن سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا، مرحله کاهش تنش بین دو طرف پایان یافت.

یحیی سریع تاکید کرد که این تجاوز بی پاسخ نخواهد ماند.

کد مطلب 6886968

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    نظرات

    • IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      1 0
      پاسخ
      به تلافی حمله عربستان تلمبه خانه نفت عربستان را در نزدیکی باب المندب بزنید

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