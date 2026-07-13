انصارالله یمن: پاسخ به حمله سعودی برای مردم ما محفوظ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر سیاسی انصارالله در بیانیه ای اعلام کرد: رژیم جنایتکار سعودی در یک تنش‌آفرینی خطرناک، فرودگاه صنعا را بمباران کرد و تلاش کرد تا مانع بازگشت هیئت ما به کشور شود، اما در این کار شکست خورد.

دفتر سیاسی انصارالله بیان کرد: جنایت هدف قرار دادن فرودگاه صنعا نشان دهنده تجاوز وحشیانه علیه مردم ما، نقض آشکار حاکمیت و نقض آشکار قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

در این بیانیه آمده است: هدف قرار دادن فرودگاه صنعا نشان دهنده میزان نفرت و جنایتی است که رژیم سعودی و حامیان آمریکایی آن نسبت به مردم ما دارند.این حمله در چارچوب اجرای خواسته آمریکا برای حفظ محاصره ناعادلانه‌ای که بیش از ۱۰ سال است بر مردم ما تحمیل شده است، انجام می‌شود.

دفتر سیاسی انصارالله اعلام کرد: حمله سعودی تلاشی برای اعمال مجدد قیمومیت بر یمن و مصادره تصمیم و حاکمیت آن است. منطق زور، تکبر و غرور که توسط رژیم سعودی و حامیان آمریکایی آن اتخاذ شده است، به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید و محکوم به شکست است.

در این بیانیه آمد است: مردم ما حق کامل دارند که به تجاوز سعودی در بمباران فرودگاه بین‌المللی صنعا پاسخ دهند. سازمان ملل متحد، جامعه بین‌المللی و سازمان‌های بشردوستانه باید مسئولیت‌های خود را در قبال محاصره شدیدی که بر مردم ما تحمیل شده است، بر عهده بگیرند.

دفتر سیاسی انصارالله تاکید کرد: مردم ما آزاد و ثابت قدم در حقوق، حاکمیت و کرامت خود بوده‌اند و خواهند ماند و هیچ تجاوزی آنها را از ادامه دفاع از حقوق مشروع خود باز نخواهد داشت.