به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در جلسه شورای فنی استان با تأکید بر ضرورت رعایت زمان‌بندی اجرای طرح‌های عمرانی، اظهار داشت: یکی از سیاست‌های جدی مدیریت استان، نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها و الزام پیمانکاران به انجام تعهدات خود در زمان مقرر است و در این زمینه هیچ‌گونه مسامحه‌ای پذیرفته نخواهد شد.

وی افزود: تمامی پروژه‌های عمرانی باید مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب پیش بروند و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف هستند با نظارت دقیق، از هرگونه تأخیر غیرضروری جلوگیری کنند.

نوسان قیمت‌ها، توجیهی برای تأخیر در پروژه‌ها نیست

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به ضوابط قانونی حاکم بر قراردادهای عمرانی، گفت: بر اساس ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، افزایش قیمت مصالح، نوسانات بازار یا رشد هزینه‌های اجرایی، به‌هیچ‌وجه مجوزی برای توقف یا طولانی شدن روند اجرای پروژه‌ها نیست.

مجیدی تصریح کرد: قانون، سازوکار مشخصی برای جبران این‌گونه تغییرات از طریق ضوابط تعدیل پیش‌بینی کرده است و پیمانکاران باید مطالبات خود را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند، نه اینکه اجرای پروژه را متوقف یا با تأخیر مواجه سازند.

پیمانکاران متخلف با ضبط سپرده‌ها مواجه می‌شوند

وی با هشدار به پیمانکارانی که نسبت به تعهدات قراردادی خود بی‌توجه هستند، اظهار کرد: اگر پیمانکاری بدون دلیل موجه و صرفاً با توجیهات غیرقابل قبول، اجرای پروژه را به تأخیر بیندازد، علاوه بر اینکه مشمول تعدیل هزینه‌ها نخواهد شد، مطابق مفاد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، به‌عنوان پیمانکار متخلف شناخته شده و دستگاه اجرایی موظف است نسبت به ضبط تمامی سپرده‌های قانونی وی اقدام کند.

مجیدی تأکید کرد: اجرای دقیق مفاد قراردادها و صیانت از منابع عمومی، خط قرمز مدیریت استان است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی نسبت به پیمانکاران متخلف وجود نخواهد داشت.

گزارش ماهانه پیشرفت پروژه‌ها الزامی است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به تشدید نظارت بر پروژه‌های عمرانی استان، گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مکلف هستند گزارش‌های ماهانه از میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها را ارائه کنند تا وضعیت اجرای پروژه‌ها به‌صورت مستمر رصد و ارزیابی شود.

وی افزود: هدف از این نظارت‌ها، افزایش سرعت اجرای طرح‌های عمرانی، جلوگیری از هدررفت منابع و تکمیل به‌موقع پروژه‌هایی است که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های استان دارند.

توسعه استان در گرو اجرای به‌موقع پروژه‌های عمرانی

مجیدی در پایان با تأکید بر اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است، خاطرنشان کرد: همه پیمانکاران باید به تعهدات قراردادی خود پایبند باشند و دستگاه‌های اجرایی نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، روند اجرای پروژه‌ها را با جدیت دنبال کنند تا طرح‌های عمرانی در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند و خدمات مورد انتظار مردم بدون تأخیر ارائه شود.