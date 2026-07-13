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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

در واکنش به رئیس جمهور گستاخ آمریکا؛

عراقچی: ما حافظ امنیت تنگه هرمز هستیم ولی ۲۰ درصد هم رقم بالایی است

عراقچی: ما حافظ امنیت تنگه هرمز هستیم ولی ۲۰ درصد هم رقم بالایی است

وزیر امور خارجه کشورمان در واکنشی کنایه‌آمیز به ترامپ با انتشار پستی نوشت: ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و خواهد ماند. البته ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است؛ ما منصف خواهیم بود!

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنشی کنایه‌آمیز به رئیس جمهور آمریکا که خواستار دریافت ۲۰ درصد عوارض و غرامت از تنگه هرمز شده است، با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا کاملاً درست می‌گوید. هر که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تامین می‌کند، شایسته دریافت هزینه این خدمت است.

وی افزود: ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند. البته ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است؛ ما منصف خواهیم بود!

کد مطلب 6887195

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    نظرات

    • م.ج IT ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      2 0
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      آقا اصلا چرا بگو مگو میکنید با این آدمکش روانی؟ تنگه مال ماست! بذارید اورانگوتان زر زر خودشو بکنه! مذاکره با آمریکا حرام است!!! پاینده نیروهای مسلح و حافظان امنیت 🌹♥️
    • US ۰۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      1 0
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      خبر مرگ ترامپ! وقتشه که رزمندگان شجاع ایران بدون ثانیه ای تاخیر با لذت تمام تک تک ناوهای بمب افکن امریکارو بی تعارف موشک باران و غرق کرده به ته اقیانوس بدرک بفرستند تا انتقام شهدای مدرسه میناب و شهدای عزیز دنا رو از این حرام لقمه ها گرفته بشه. وقتشه از نیروهای جان فدا بسیج های دریایی تربیت و تشکیل بشه تا دمار از روزگار امریکایی ها در بیارن و فرار رو به قرار ترجیح بدن .
    • شهاب IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      1 0
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      با توجه به وجود بیش از 30میلیون جان فدا فقط جنگ

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