به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنشی کنایهآمیز به رئیس جمهور آمریکا که خواستار دریافت ۲۰ درصد عوارض و غرامت از تنگه هرمز شده است، با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: رئیسجمهور آمریکا کاملاً درست میگوید. هر که عبور امن و ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز را تامین میکند، شایسته دریافت هزینه این خدمت است.
وی افزود: ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند. البته ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است؛ ما منصف خواهیم بود!
در واکنش به رئیس جمهور گستاخ آمریکا؛
عراقچی: ما حافظ امنیت تنگه هرمز هستیم ولی ۲۰ درصد هم رقم بالایی است
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنشی کنایهآمیز به ترامپ با انتشار پستی نوشت: ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و خواهد ماند. البته ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است؛ ما منصف خواهیم بود!
به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنشی کنایهآمیز به رئیس جمهور آمریکا که خواستار دریافت ۲۰ درصد عوارض و غرامت از تنگه هرمز شده است، با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: رئیسجمهور آمریکا کاملاً درست میگوید. هر که عبور امن و ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز را تامین میکند، شایسته دریافت هزینه این خدمت است.
کد مطلب 6887195
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