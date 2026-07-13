به گزارش خبرنگار مهر، سبحان ملکی صادقی شامگاه دوشنبه به رسانهها اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی تردد کاربران آسیبپذیر جادهای، طرح آموزش و ارائه تجهیزات ایمنی به عابران پیاده در روستای سراب پرده شهرستان خرمآباد با مشارکت دستگاههای مرتبط برگزار شد.
ارتقای فرهنگ ایمنی در میان کاربران آسیبپذیر جاده
وی افزود: این برنامه با حضور کارشناسان اداره ایمنی و پایش هوشمند حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، کارشناسان پلیسراه سهراهی دورود، دهیار، اعضای شورای اسلامی روستا و جمعی از اهالی سراب پرده برگزار شد.
رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حملونقل ادارهکل راهداری لرستان با بیان اینکه آموزش، مهمترین راهکار کاهش سوانح رانندگی است، گفت: آگاهسازی عابران پیاده بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین کاربران جادهای، نقش مهمی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی دارد.
آموزشهای کاربردی و توزیع تجهیزات ایمنی
ملکی صادقی با تشریح برنامههای اجرا شده در این طرح، اظهار کرد: در این برنامه ابتدا میزان آگاهی شرکتکنندگان از طریق پیشآزمون ایمنی مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس آموزشهای لازم درباره اصول ایمن تردد، نحوه عبور از محورهای برونشهری و رعایت نکات ایمنی به صورت حضوری ارائه شد.
وی ادامه داد: همچنین کلیپهای آموزشی مرتبط با ایمنی تردد برای شرکتکنندگان پخش شد، کتابچههای آموزشی میان اهالی توزیع و در پایان نیز آزمون نهایی برای ارزیابی میزان یادگیری برگزار شد.
توزیع مچبندهای شبرنگ چراغدار
رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان خاطرنشان کرد: در پایان این طرح، مچبندهای شبرنگ چراغدار بهعنوان تجهیزات ایمنی میان اهالی روستا توزیع شد تا با افزایش قابلیت رؤیت عابران پیاده، بهویژه در ساعات شب، از بروز حوادث رانندگی جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان اجرای برنامههای آموزشی و توزیع تجهیزات ایمنی برای کاربران آسیبپذیر جادهای را در دیگر مناطق استان نیز با هدف کاهش سوانح و ارتقای فرهنگ ترافیکی ادامه خواهد داد.
نظر شما