معتمدیان: تهران میزبان دو آیین بزرگداشت امام شهید خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، شامگاه دوشنبه در گفتگویی از برگزاری دو مراسم بزرگداشت امام شهید در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۲۳ و ۲۴ تیرماه، در شبستان مصلای امام خمینی(ره) خبر داد و از اقشار مختلف مردم، بهویژه شهروندان استان تهران، برای حضور گسترده در این آیینها دعوت کرد.
وی گفت: مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، روز سهشنبه ۲۳ تیرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در شبستان مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار میشود.
وی افزود: همچنین بر اساس تصمیم دولت، مراسم بزرگداشت قائد عظیمالشأن و امام شهید ملت ایران، روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در همین محل، از سوی هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.
استاندار تهران با دعوت از آحاد مردم برای حضور در این مراسمها اظهار کرد: از اقشار مختلف مردم عزیز، بهویژه مردم شهر و استان تهران، دعوت میکنیم با حضور باشکوه خود در این آیینها، بار دیگر وفاداری، قدرشناسی و پیوند عمیق خود با راه و آرمانهای امام شهید را به نمایش بگذارند.
معتمدیان درباره تمهیدات پیشبینیشده نیز گفت: نشستهای هماهنگی میان دستگاههای مختلف برگزار شده و تمهیدات لازم در حوزههای اجرایی، خدماتی و انتظامی در نظر گرفته شده است تا زمینه حضور حداکثری، مردم شریف استان تهران در این مراسمها فراهم شود.
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