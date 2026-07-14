خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: موضوع احداث کمربندی غربی خرم‌آباد طی هفته‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مباحث عمرانی و توسعه‌ای استان لرستان تبدیل شده است؛ پروژه‌ای که از یک سو به عنوان حلقه مفقوده کریدور بزرگ غرب کشور و یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی حوزه حمل‌ونقل شناخته می‌شود و از سوی دیگر، نگرانی‌هایی را در میان برخی فعالان حوزه آب، محیط زیست و منابع طبیعی درباره پیامدهای احتمالی آن بر سفره‌های آب زیرزمینی، اکوسیستم منطقه و منابع طبیعی به همراه داشته است.

در روزهای گذشته، شماری از کارشناسان، دانشگاهیان و فعالان محیط زیست با انتشار دیدگاه‌ها و تحلیل‌هایی، خواستار بررسی دوباره برخی ابعاد فنی و زیست‌محیطی این پروژه شده و بر ضرورت توجه بیشتر به آثار احتمالی اجرای آن بر منابع آبی و محیط طبیعی تأکید کردند.

این دغدغه‌ها، بحث کمربندی غربی را از یک پروژه صرفاً عمرانی، به موضوعی تبدیل کرده که ابعاد توسعه‌ای، زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن همزمان مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

در مقابل، مدیریت ارشد استان معتقد است این پروژه پس از سال‌ها مطالعه و بررسی تخصصی، موفق به دریافت مجوز ماده ۲۳ شده؛ مجوزی که تنها به طرح‌هایی اعطا می‌شود که از سخت‌ترین ارزیابی‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، شهرسازی و پدافند غیرعامل عبور کرده باشند.

بر همین اساس، مسئولان استان تأکید دارند که کمربندی غربی نه یک پروژه محلی، بلکه بخشی از کریدور راهبردی غرب کشور است و توقف یا تأخیر در اجرای آن می‌تواند علاوه بر از بین رفتن فرصت جذب اعتبارات ملی، روند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل لرستان را نیز با چالش جدی مواجه کند.

در همین راستا، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان، در سخنانی به تشریح ضرورت اجرای این طرح، روند طی شدن مراحل کارشناسی، دلایل اخذ اعتبارات ملی و پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده پرداخت.

وی در تشریح ضرورت اجرای پروژه کمربندی غربی خرم‌آباد، ضمن استقبال از نقدهای کارشناسی، به مهر اظهار داشت: از همه منتقدان صمیمانه استقبال می‌کنیم و حتی از کسانی که نقد می‌کنند، خوشحال می‌شویم، زیرا انتقاد سازنده می‌تواند به اصلاح امور کمک کند.

وی افزود: البته گاهی برخی افراد بدون اطلاع از جزئیات پروژه و حتی بدون اینکه بدانند کمربندی غربی از چه مسیری عبور می‌کند، درباره آن اظهار نظر می‌کنند و مسائلی را مطرح می‌کنند که هیچ مبنای کارشناسی ندارد؛ موضوعاتی مانند اینکه پروژه موجب قطع مسیر آب یا ایجاد مشکلات مختلف خواهد شد، در حالی که این سخنان بدون مطالعه و بررسی تخصصی مطرح می‌شود.

کمربندی غربی؛ حلقه اتصال کریدور غرب کشور

استاندار لرستان با اشاره به جایگاه ملی این پروژه، تصریح کرد: کمربندی غربی خرم‌آباد صرفاً یک مسیر شهری نیست، بلکه بخشی از کریدور مهم غرب کشور به شمار می‌رود که استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، هرسین، نورآباد و خرم‌آباد را به یکدیگر متصل می‌کند.

شاهرخی ادامه داد: بخشی از این مسیر اجرا شده و قسمت باقی‌مانده باید به خرم‌آباد متصل شود. اگر بنا باشد این پروژه متوقف شود یا به دلیل برخی مخالفت‌های غیرکارشناسی به سرانجام نرسد، عملاً این کریدور ملی در لرستان به بن‌بست خواهد رسید.

وی تأکید کرد: آیا منطقی است که مسیر ارتباطی غرب کشور در این نقطه متوقف شود؟ اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ناچار خواهیم بود سال‌ها شاهد مشکلات ترافیکی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و محروم ماندن استان از مزایای این مسیر راهبردی باشیم.

دو سال مطالعات تخصصی توسط مشاوران بین‌المللی

استاندار لرستان با بیان اینکه اجرای این پروژه حاصل مطالعات گسترده و طولانی‌مدت است، گفت: برای تهیه مطالعات این طرح نزدیک به دو سال زمان صرف شده و مشاوران متخصص و بین‌المللی تمامی ابعاد فنی، اجرایی و کارشناسی آن را بررسی کرده‌اند.

وی افزود: این‌گونه نیست که پروژه‌ای با این اهمیت صرفاً بر اساس یک تصمیم مقطعی یا سلیقه‌ای اجرا شود و بعد هم هر فردی در فضای مجازی مطلبی منتشر کند و تصور شود که مطالعات انجام‌شده فاقد اعتبار است.

شاهرخی اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره چنین پروژه‌هایی بر پایه مطالعات علمی، فنی و کارشناسی صورت می‌گیرد و نمی‌توان آن را با اظهار نظرهای غیرتخصصی زیر سؤال برد.

دریافت مجوز ماده ۲۳؛ عبور از سخت‌ترین فیلترهای کارشناسی

استاندار لرستان با اشاره به اخذ مجوز ماده ۲۳ برای اجرای این پروژه، خاطرنشان کرد: اهل فن به خوبی می‌دانند که دریافت مجوز ماده ۲۳ به معنای عبور یک پروژه از سخت‌ترین مراحل ارزیابی و بررسی‌های تخصصی است.

وی گفت: پروژه‌ای که موفق به دریافت این مجوز می‌شود، پیش از آن از منظر فنی، اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، محیط‌زیستی، پدافند غیرعامل و سایر شاخص‌های تخصصی مورد ارزیابی دقیق دستگاه‌های مسئول قرار گرفته و تنها در صورت تأیید همه این بخش‌ها، امکان ورود به مرحله اجرا را پیدا می‌کند.

شاهرخی افزود: بنابراین کمربندی غربی خرم‌آباد پروژه‌ای نیست که بدون پشتوانه کارشناسی یا صرفاً بر اساس یک تصمیم اداری اجرا شود، بلکه تمامی الزامات قانونی و فنی آن طی شده است.

توسعه لرستان نیازمند تصمیم‌های کارشناسی است

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه مدیریت استان همواره از نقدهای کارشناسی استقبال می‌کند، گفت: توسعه زیرساخت‌های لرستان نیازمند تصمیم‌های مبتنی بر علم، مطالعات تخصصی و منافع بلندمدت مردم است و نباید اجازه داد برخی فضاسازی‌های غیرکارشناسی، روند اجرای پروژه‌های راهبردی استان را با اختلال مواجه کند.

وی تصریح کرد: مدیریت استان با جدیت اجرای پروژه‌های ملی و زیرساختی را دنبال می‌کند و کمربندی غربی خرم‌آباد نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های ارتباطی کشور، با رعایت تمامی ضوابط قانونی و ملاحظات فنی در مسیر اجرا قرار دارد.

هشدار نسبت به فرصت‌سوزی در اجرای پروژه‌های ملی

استاندار لرستان در ادامه با اشاره به برخی حواشی و مخالفت‌های مطرح‌شده درباره اجرای کمربندی غربی خرم‌آباد، گفت: برخی اظهارنظرها به گونه‌ای بود که حتی خودم را نیز به بررسی دوباره پرونده پروژه واداشت. به همین دلیل پرونده کامل این طرح را از تهران مطالبه و بار دیگر تمام مراحل کارشناسی آن را مرور کردم تا هیچ ابهامی باقی نماند.

شاهرخی افزود: این پروژه تمامی مراحل قانونی و فنی خود را طی کرده و هیچ مسئله‌ای خارج از چارچوب‌های کارشناسی در آن وجود ندارد. اما مطرح شدن برخی اختلاف‌نظرهای غیرکارشناسی تنها این فرصت را برای دیگران ایجاد می‌کند که بگویند چون در استان درباره این پروژه اختلاف وجود دارد، منابع مالی آن به استان دیگری اختصاص یابد.

وی با تأکید بر اینکه چنین رویکردی به معنای از دست رفتن فرصت‌های توسعه‌ای استان است، اظهار کرد: این همان فرصت‌سوزی است که متأسفانه در سال‌های گذشته بارها برای لرستان اتفاق افتاده و موجب عقب‌ماندن استان از بسیاری از طرح‌های ملی شده است، اما اعلام می‌کنم دیگر اجازه نخواهم داد چنین اتفاقی تکرار شود.

تأمین اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی نتیجه رایزنی‌های گسترده بود

استاندار لرستان با اشاره به دشواری قرار گرفتن این پروژه در اولویت اجرا، تصریح کرد: در قالب این پروژه در سطح کشور بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر پروژه راه‌سازی در دست مطالعه و اجرا وجود دارد و اینکه بتوان تنها ۱۴ کیلومتر از این مسیرها را به عنوان اولویت ملی معرفی و برای آن اعتبار جذب کرد، کار ساده‌ای نیست.

وی ادامه داد: برای رسیدن به این نقطه، ماه‌ها رایزنی، گفت‌وگو، پیگیری و چانه‌زنی انجام شد تا بتوانیم مسئولان ملی را متقاعد کنیم که اجرای این قطعه برای لرستان یک ضرورت است.

شاهرخی افزود: پس از آنکه این پروژه در اولویت قرار گرفت، مرحله بعدی تأمین منابع مالی بود که با پیگیری‌های مستمر، موفق شدیم اعتباری بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان برای اجرای آن اخذ کنیم؛ اعتباری که اگر از دست برود، بازگرداندن آن به این سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

پروژه بر اساس اصول علمی اجرا می‌شود

استاندار لرستان با بیان اینکه ممکن است برخی افراد با مدیریت استان یا مسئولان پروژه موافق یا مخالف باشند، گفت: ممکن است عده‌ای از من یا دیگر مدیران ناراحت باشند؛ حق داشته باشند یا نداشته باشند، اما این مسائل نباید مانع اجرای پروژه‌ای شود که تمام ضوابط و اصول فنی، اجرایی و قانونی را پشت سر گذاشته است.

وی تأکید کرد: کمربندی غربی خرم‌آباد بر اساس مطالعات دقیق، ضوابط شهرسازی، معیارهای علمی و استانداردهای فنی طراحی شده و بدون تردید نیز اجرا خواهد شد.

شاهرخی در پایان با تأکید بر رویکرد توسعه‌محور مدیریت استان، اظهار کرد: اعتقاد ما این است که توسعه تنها با تکیه بر اصول فنی، چارچوب‌های علمی و برنامه‌ریزی کارشناسی محقق می‌شود و هرگز تصمیمات سلیقه‌ای را جایگزین نظر متخصصان نخواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: باور داریم که می‌توان با نگاهی متفاوت، برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت جهادی، روند توسعه لرستان را شتاب بخشید و پروژه‌های بزرگ و اثرگذار را به سرانجام رساند و با همین رویکرد، اجرای طرح‌های راهبردی استان را با جدیت ادامه خواهیم داد.