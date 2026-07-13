محمد عزیزی شامگاه دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ادامه عملیات جستجو برای یافتن پیکر نوجوان غرقشده در رودخانه کشکان، اظهار داشت: پس از وقوع این حادثه و بینتیجه ماندن تلاش نیروهای امدادی و محلی برای یافتن جسد، درخواست بهرهگیری از توان تخصصی تیم غواصی مدیریت بحران استان و سازمان آتشنشانی شهرداری خرمآباد ارائه شد.
اعزام تیم غواصی با دستور مدیریت بحران استان
وی افزود: با هماهنگیهای انجامشده و دستور مدیریت بحران لرستان، تیم تخصصی غواصی به همراه تجهیزات کامل به شهرستان پلدختر اعزام میشود تا در عملیات جستجو و امدادرسانی مشارکت کند.
فرماندار پلدختر تصریح کرد: نیروهای عملیاتی پس از حضور در محل حادثه، در کنار تیمهای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر، آتشنشانی و نیروهای محلی، عملیات جستجوی پیکر این نوجوان را ادامه خواهند داد.
هشدار فرماندار نسبت به شنا در رودخانهها
عزیزی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از خانوادهها خواست نسبت به حضور فرزندان خود در حاشیه رودخانهها حساسیت بیشتری داشته باشند.
وی گفت: از مردم، بهویژه ساکنان مناطق حاشیه رودخانهها، درخواست میکنیم از شنا کردن فرزندان خود در رودخانهها جلوگیری کنند، زیرا ناآشنایی با فنون شنا، تغییرات ناگهانی جریان آب، عمق نامشخص و شرایط غیرقابل پیشبینی بستر رودخانهها، میتواند حوادث تلخ و جبرانناپذیری را رقم بزند.
فرماندار پلدختر تأکید کرد: تمامی دستگاههای امدادی و خدماتی تا پایان عملیات در آمادهباش کامل خواهند بود و روند جستجو تا دستیابی به نتیجه ادامه خواهد یافت.
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