به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش مصرف برق استان نسبت به سهمیه تعیین‌شده از سوی وزارت نیرو، اجرای خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در بخش خانگی قم در دستور کار قرار گرفته است.



وی افزود: بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، خاموشی‌های خانگی از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۲ ادامه دارد که در هر نوبت، قطعی برق به مدت ۲ ساعت اعمال خواهد شد.



طاهری با اشاره به علت اجرای این برنامه گفت: میزان مصرف برق استان قم از سهمیه تخصیص‌یافته فراتر رفته است و به همین دلیل، برای حفظ پایداری و مدیریت شبکه برق، اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در بخش خانگی آغاز شده است.



وی ادامه داد: اجرای این برنامه با هدف کنترل شرایط شبکه و مدیریت مصرف برق انجام می‌شود.



معاون بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق قم با تأکید بر ضرورت همراهی مشترکان افزود: مدیریت مصرف و رعایت الگوی بهینه استفاده از برق از سوی شهروندان، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فشار وارد بر شبکه توزیع برق دارد.



وی گفت: در صورتی که مشترکان صرفه‌جویی در مصرف برق را به طور جدی مورد توجه قرار دهند، امکان جلوگیری از تداوم یا گسترش خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده فراهم خواهد شد.



طاهری همچنین از مشترکان خانگی خواست با مصرف بهینه برق، شرکت توزیع نیروی برق را در حفظ پایداری شبکه و مدیریت شرایط موجود همراهی کنند.