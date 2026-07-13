به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین سید محمدباقر طباطبایی‌نژاد شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب که از سوی دادگستری کل استان و استانداری قم در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به جایگاه عالمان ربانی در هدایت جامعه اظهار کرد: در روایتی از پیامبر اکرم(ص) برای عالم ربانی ویژگی‌هایی بیان شده که هر یک بیانگر نقش بی‌بدیل این شخصیت‌ها در تربیت انسان و هدایت جامعه است.



وی در تشریح نخستین ویژگی عالم ربانی گفت: عالم حقیقی کسی است که انسان را از وادی شک و تردید به ساحل یقین می‌رساند و حضور در محضر چنین شخصیتی، ایمان را استحکام می‌بخشد و باورهای دینی را در جان انسان ریشه‌دار می‌کند.



این استاد حوزه علمیه افزود: ارتباط معنوی این بزرگان با عالم غیب به اندازه‌ای عمیق است که همنشینی با آنان، روح انسان را به حقایق الهی نزدیک می‌کند و آثار این معاشرت تا مدت‌ها در جان انسان باقی می‌ماند.



وی با اشاره به سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی ادامه داد: کسانی که توفیق دیدار با آن شخصیت بزرگ را داشته‌اند، همواره نقل می‌کنند که پس از ملاقات با ایشان تا مدت‌ها احساس معنویت، آرامش، صفای باطن و تقرب بیشتری به خداوند در وجودشان ایجاد می‌شد.



عالم ربانی انسان را به تواضع می‌رساند



طباطبایی‌نژاد دومین ویژگی عالم ربانی را دور کردن انسان از تکبر و خودبرتربینی دانست و گفت: نشست و برخاست با چنین عالمانی روح تواضع، فروتنی و خدمتگزاری را در انسان زنده می‌کند و انسان را از خودخواهی و غرور دور می‌سازد.



وی با نقل روایتی از مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی افزود: حضرت عیسی(ع) روزی برای آموزش عملی تواضع، پای حواریون را شست و هنگامی که آنان از این رفتار شگفت‌زده شدند، فرمود سزاوارترین انسان به خدمت، عالم است.



این سخنران مذهبی بیان کرد: هر اندازه بر علم انسان افزوده شود، باید بر میزان فروتنی او نیز افزوده شود زیرا قلب متواضع، بستر رویش معرفت است اما قلب متکبر ظرفیت پذیرش حقیقت را از دست می‌دهد.



وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: رفتار روزمره ایشان نیز سرشار از تواضع بود و هر کس وارد منزل ایشان می‌شد، روحیه افتادگی و فروتنی را به روشنی مشاهده می‌کرد تا جایی که حتی برای سخنرانان جوان‌تر نیز از جای خود برمی‌خاستند و این رفتار، درس عملی اخلاق اسلامی بود.



اخلاص رمز ماندگاری اولیای الهی است



طباطبایی‌نژاد سومین ویژگی عالم ربانی را رساندن انسان از ریا به اخلاص عنوان کرد و افزود: همنشینی با اولیای الهی سبب می‌شود وابستگی به غیر خدا از دل انسان رخت بربندد زیرا این بزرگان پیش از هر چیز دل خود را از غیر خدا پاک کرده‌اند.



وی با اشاره به حدیث شریف «القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله» اظهار کرد: دل انسان حرم الهی است و سزاوار نیست غیر خدا در آن جای گیرد.



این استاد حوزه علمیه با اشاره به سیره حضرت امام خمینی(ره) گفت: امام راحل تجسم اخلاص بود و خود نیز تصریح کرده بودند که اگر همه مردم علیه ایشان شعار دهند، در دلشان اثری نخواهد داشت زیرا محبت غیر خدا را از دل بیرون کرده‌اند.



وی شکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را نیز ثمره همین اخلاص دانست و افزود: حضور گسترده مردم در این آیین، جلوه‌ای از نصرت اسلام، حمایت از قرآن کریم، اظهار ارادت به حضرت ولی‌عصر(عج) و مایه یأس دشمنان بود.



طباطبایی‌نژاد چهارمین ویژگی عالم ربانی را تبدیل دشمنی به خیرخواهی و نصیحت عنوان کرد و گفت: عالمان ربانی حتی در برابر گناهکاران نیز نگاه خصمانه ندارند بلکه همواره در اندیشه هدایت و خیرخواهی آنان هستند.



وی پنجمین ویژگی این عالمان را دور ساختن انسان از دنیاطلبی و سوق دادن او به زهد و بی‌اعتنایی نسبت به مظاهر دنیا برشمرد و افزود: معاشرت با چنین شخصیت‌هایی محبت دنیا را از دل انسان می‌زداید و روحیه زهد و معنویت را در او تقویت می‌کند.



استاد حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: حضور ده‌ها میلیون نفر در این مراسم، جلوه‌ای کم‌نظیر از عشق مردم به اسلام، انقلاب و ولایت بود و عظمت این بدرقه تاریخی، عمق پیوند ملت با آرمان‌های دینی را به نمایش گذاشت.



وی ادامه داد: اگر پیکر مطهر این شهید در دیگر کشورها نیز تشییع می‌شد، بی‌تردید عاشقان فراوانی پیرامون آن گرد می‌آمدند و این دلبستگی، ریشه در محبت امت اسلامی به ولایت دارد.



طباطبایی‌نژاد در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده جهان اسلام گفت: امید است روزی آزاده‌ای قیام کند و زمین را از وجود انسان‌های پلید و جنایتکار پاک سازد.