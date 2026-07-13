تشییع تمدنی امام شهیدفرآیند انتقام ازقاتلین معظم له رادرجهان تسریع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا دیلمی شامگاه دوشنبه در بین نمازگزاران با اشاره به ابعاد پیام تاریخی امام سید مجتبی خامنه ای مدظله العالی و همچنین تشییع باشکوه و تمدنی پیکر مطهر امام شهید، اظهار کرد: حضور اعجاب انگیز مردم در این مراسم، جلوهای از نصرت الهی و حاصل سالها مجاهدت، مبارزه و رهبری الهی قائد امت بود.
وی این اجتماع عظیم را نمادی از وحدت، همبستگی و اقتدار ملت ایران دانست و افزود: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، پیام روشنی از شکست محاسبات دشمنان، سقوط تمدن پوسیده و سلطهطلبی غرب و ایستادگی ملت ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت به همراه داشت.
دیلمی با بیان اینکه این حضور آگاهانه جلوهای از اراده و بصیرت ملت ایران بود، اظهار کرد: زنجیره تواصی به حق، همدلی، مواسات، تجدید میثاق با ولایت، اهتزاز جهانی خونخواهی امام شهید و شهدای جبهه مقاومت و اتحاد حول محور ارزشهای عاشورایی، از مهمترین دستاوردهای این حماسه بزرگ مردمی به شمار میرود.
وی تأکید کرد: ملت ایران در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب و خون شهدای خود استوار ایستاده و عاملان جنایت علیه امام شهید را در هیچ نقطهای از جهان در امان نخواهد گذاشت.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان در ادامه با تشریح ویژگیهای شخصیتی امام شهید، گفت: ایمان، شجاعت، صبر، زمانشناسی، سادهزیستی، آیندهنگری، مدیریت کارآمد، ژرفاندیشی و روحیه استکبارستیزی از برجستهترین ویژگیهای شخصیتی ایشان بود که زمینهساز هدایت جامعه در مقاطع حساس شد.
دیلمی همچنین با اشاره به سیره حکمرانی امام شهید، افزود: پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی، حفظ نظام، التزام به مردمسالاری دینی، اخلاقمداری در حکمرانی، عقلانیت دینی و انقلابی و توجه به راهبرد جهاد کبیر و استکبار ستیزی، از مهمترین شاخصههای مکتب مدیریتی ایشان بود.
وی خاطرنشان کرد: استمرار این مسیر و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی، امروز وظیفه همه دلسوزان نظام اسلامی است و باید ضمن قصاص قانلین با حفظ اتحاد مقدس و تبعیت از سومین علمدار انقلاب شکوهمند اسلامی امام خامنه ای مدظله العالی، این راه مقدس تا تحقق اهداف متعالی انقلاب ادامه یابد.
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