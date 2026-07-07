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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

۲۷ بازیکن به اردوی تیم فوتبال جوانان ایران دعوت شدند

۲۷ بازیکن به اردوی تیم فوتبال جوانان ایران دعوت شدند

سرمربی تیم فوتبال جوانان ۲۷ بازیکن را برای حضور در اردوی آماده سازی ترکیه دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله سوم اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال جوانان ایران برای حضور در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا از ۱۷ تا ۳۰ تیر برگزار خواهد شد و شاگردان قاسم حدادی‌فر روز پنجشنبه ۱۸ تیر برای برگزاری این اردو راهی آنکارا ترکیه می‌شوند.

برهمین اساس ۲۷ بازیکن به این مرحله از اردو دعوت شدند.

محمد مهدی جان‌ نیا(تراکتور تبریز) امیرمهدی مقصودی، محمد اکبری، ابوالفضل خلیلیان، ایلیا هیجانی، رامین عزیزی، ابوالفضل تیغ نورد و عرفان یوسف‌زاده(سپاهان اصفهان) علی مستانی و مرتضی فرخانی(ذوب‌آهن اصفهان) مهدی چشم‌ براه(پرسپولیس تهران) محمد پارسا خدادادی(سایپا تهران) محمدعلی صحنه(شاهین تهران) محمدرضا عباسی(آریو اسلامشهر) وسام ساکی(استقلال خوزستان) محمدامین حسینی و کرار نماری(فولاد خوزستان) ماهان علیپور(برق شیراز) مهرداد آقا محمدی و علی جلوخانی(شمس آذر قزوین) بنیامین علیپور(گل‌گهر سیرجان) ماهان بهشتی(ملوان بندرانزلی) آرین معالی(خیبر خرم‌آباد) ابوالفضل کاظمی(نساجی مازندران) عرفان خدادادیان، امیرمحمد کریمی و امیرمهدی یحیایی(آلومینیوم اراک)

این نفرات باید تا ساعت ۱۱ فردا در مرکز ملی فوتبال حضور یابند.

کد مطلب 6881717

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