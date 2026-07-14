به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمد اقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران، در جلسه علنی شورای شهر با اشاره به مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید» اظهار کرد: این مراسم صرفاً یک آیین تشییع نبود، بلکه تجدید عهد و تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل، رهبر شهید و همچنین بیعتی تاریخی با رهبری بود.
وی افزود: مردم ایران با حضور میلیونی خود، راهبرد امروز و آینده جبهه مقاومت را به نمایش گذاشتند و با این حضور، غیرت، شرافت و هویت ایرانی خود را به رخ جهانیان کشیدند. به گفته اقامیری، این حضور نشان داد که هرگاه جامعه حول محور ولایت متحد شود، میتواند در برابر قدرتهای استکباری ایستادگی کند.
رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران با قدردانی از مردم عراق بهدلیل میزبانی از مراسم تشییع و همچنین تشکر از مردم تهران، قم و مشهد برای برگزاری باشکوه مراسم، از تلاشهای شبانهروزی کارکنان، کارگران، مدیران و نیروهای شهرداری تهران نیز تقدیر کرد.
اقامیری با تأکید بر ثبت و حفظ این رویداد تاریخی، پیشنهاد داد شهرداری تهران اقدامات و خدمات انجامشده در برگزاری مراسم وداع و تشییع را بهصورت حرفهای و در قالب یک مستند و گزارش ماندگار تاریخی تهیه و منتشر کند.
وی خاطرنشان کرد: این مراسم نشان داد که همدلی و روحیه ایثار در مجموعه مدیریت شهری ظرفیتهای بزرگی برای خدمترسانی ایجاد میکند و این مسیر باید با همان روحیه جهادی و خدمت به مردم ادامه یابد.
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