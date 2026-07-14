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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

زلزله ۳.۶ ریشتری سی‌سخت خسارتی در پی نداشت

زلزله ۳.۶ ریشتری سی‌سخت خسارتی در پی نداشت

یاسوج-مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت:  زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر در حوالی شهر سی‌سخت هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر محمدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع زلزله در بامداد امروز سه‌شنبه گفت: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر، ۴۷ دقیقه بامداد امروز، مرز استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان، حوالی شهر سی‌سخت را لرزاند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این زمین‌لرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داده است با اشاره به آماده‌باش تیم‌های امدادی و عملیاتی از نخستین دقایق وقوع حادثه، افزود: این زلزله خسارتی در پی نداشته و تاکنون نیازی به مداخلات ویژه امدادی یا عملیاتی گزارش نشده است.

کد مطلب 6887443

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