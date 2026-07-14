به گزارش خبرگزاری مهر، در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی، مأموران پلیس راهور مرکز استان لرستان به فیلم و تصاویری از راننده یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۷ که با انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز، اقدام به انتشار محتوا در فضای مجازی کرده بود، دست یافتند.

پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، هویت راننده و خودرو شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی، مأموران پلیس راهور مرکز استان نسبت به توقیف خودرو اقدام کرده و آن را به پارکینگ منتقل کردند. همچنین راننده متخلف با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

پلیس با تأکید بر اینکه انجام حرکات نمایشی و رانندگی پرخطر، علاوه بر به خطر انداختن جان راننده و سایر کاربران ترافیک، مصداق رفتارهای هنجارشکنانه و قانون‌گریز است، اعلام کرد با هرگونه رفتار مشابه که موجب اخلال در نظم و امنیت ترافیکی و تهدید جان شهروندان شود، برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.