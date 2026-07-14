به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای برنامههای نظارتی و برخورد با تخلفات صنفی و انتظامی در سطح استان، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان، ضمن اجرای بازرسیهای گسترده از واحدهای صنفی در شهرستان خرمآباد، اقدام به شناسایی و برخورد با متخلفان کردند.
این عملیات نظارتی با تمرکز بر واحدهای مشاورین املاک، کافه - رستورانها، خانههای اجارهای در سطح شهر انجام شد. در جریان این بازدیدها، ۴ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی و انتظامی، و همچنین یک واحد اقامتی اجارهای که فاقد مجوزهای لازم جهت فعالیت بود، شناسایی شدند.
مأموران با هماهنگی مراجع قضایی، نسبت به پلمب فوری این ۵ واحد متخلف اقدام کردند. همچنین، تمامی متخلفان مذکور با تشکیل پرونده، جهت پیگیری قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
پلیس لرستان در پایان تأکید کرد که نظارت بر رعایت ضوابط صنفی و حفظ نظم عمومی در اماکن، با جدیت تمام ادامه خواهد داشت.
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