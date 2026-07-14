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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

۷۱۹۲ نفر نیروی جدید در ایلام مشغول به کار شدند

۷۱۹۲ نفر نیروی جدید در ایلام مشغول به کار شدند

ایلام- مدیرکل بیمه اجتماعی استان ایلام گفت: از سال گذشته تاکنون هفت هزار و ۱۹۲ نفر نیروی جدید در ایلام مشغول به کار شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر حیدری صبح سه شنبه در جلسه شورای اشتغال در محل استانداری ایلام با اشاره به جایگاه رفیع این سازمان در نظام تأمین اجتماعی کشور، اظهار داشت: تأمین اجتماعی با پوشش بیمه‌های اجباری، بیمه بیکاری و حمایت‌های رفاهی، نقشی بی‌بدیل در ایجاد سپر امنیتی برای جامعه کار و تولید ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ بیش از پنج هزار و ۵۵۴ نفر از طریق کارگاه‌های مختلف تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند، افزود: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز یک هزار و ۴۳۸ نفر به جمع بیمه‌شدگان استان پیوسته‌اند و از خرداد سال گذشته تاکنون، هفت هزار و ۱۲۹ نفر نیروی جدید در استان مشغول به کار شده‌اند که نشان از رشد اشتغال و پویایی اقتصادی منطقه دارد.

مدیرکل تأمین اجتماعی ایلام با اشاره به شرایط ویژه ناشی از جنگ و پیگیری‌های شورای تأمین، تصریح کرد: از اسفندماه سال گذشته، به یک هزار و ۷۴۰ نفر از متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در شهرستان‌های مختلف کمک شده است؛ به‌گونه‌ای که در حوزه سرابله ۵۵۰ نفر، دهلران ۷۹۰ نفر و مهران ۴۰۰ نفر از این حمایت بهره‌مند شده‌اند و جلسات متعددی برای پایداری اشتغال و بازگشت نیروها به کار با همکاری کارفرمایان برگزار شده است.

حیدری در ادامه به حمایت‌های مالی و رفاهی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در حوزه وام ازدواج، به ۸۷۸ نفر از بیمه‌شدگان استان معادل ۱۵ میلیارد تومان کمک هزینه ازدواج پرداخت شده؛ همچنین ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از بازنشستگان استان از وام‌های حمایتی این سازمان بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی نقش مهمی در کمک به اقتصاد خانواده‌ها دارد، اعلام کرد: ۶۲۴ میلیارد تومان برای اشتغال پایدار و ۲۳۰ میلیارد تومان نیز برای سایر حمایت‌های اقتصادی تأمین شده است تا بتواند بستر مناسبی برای رونق کسب‌وکار و حمایت از نیروی کار استان فراهم کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان ایلام در پایان تأکید کرد: این سازمان در کنار کارفرمایان و شرکای اجتماعی خود، در راستای تقویت تولید، اشتغال و بهبود معیشت خانواده‌ها فعالیت می‌کند و خدمات متنوعی از جمله کمک هزینه ازدواج، وام بازنشستگان و حمایت‌های بیکاری را با هدف کاهش دغدغه‌های اقتصادی اقشار مختلف جامعه ارائه می‌دهد.

کد مطلب 6887483

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