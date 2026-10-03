پاسکاری فوتبال نوشهر بین خصولتی ها؛ مالک کیست؟

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: امتیاز تیم فوتبال شهرداری نوشهر پس از خروج مدیریت شهری از تیمداری حرفه‌ای، سه مرحله واگذاری را پشت سر گذاشته است؛ ابتدا به یک سرمایه‌گذار بومی واگذار شد که پس از چند هفته انصراف داد، سپس امتیاز به یک سرمایه‌گذار بابلی واگذار شد و در ادامه، دو سرمایه‌گذار بومی به صورت مشترک امتیاز را در اختیار گرفتند.

حالا بابل از خرید امتیاز سخن می‌گوید و نوشهر بر ماندن تیم در این شهر تأکید دارد و مطالبه اصلی همچنان یک سؤال است: مالک قانونی و نهایی فوتبال نوشهر کیست؟

خروج شهرداری از فوتبال؛ آغاز یک ماجرای تازه

سال‌ها حضور شهرداری نوشهر در فوتبال حرفه‌ای، این تیم را در مقاطعی به لیگ دسته اول کشور رساند، اما هزینه‌های سنگین تیمداری و مسائل مربوط به نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی، در نهایت مدیریت شهری را به سمت خروج از مالکیت مستقیم تیم سوق داد.

رویکرد مدیریت فعلی شهری این بود که منابع و امکانات ورزشی شهر نباید صرفاً در یک رشته حرفه‌ای مانند فوتبال متمرکز شود و ورزش نوشهر باید برای همه مردم و رشته‌های مختلف توسعه پیدا کند.

بر همین اساس، توسعه ورزش همگانی، ورزش‌های ساحلی و گردشگری ورزشی و حمایت از رشته‌های مختلف ورزشی در دستور کار قرار گرفت تا شهرداری از تیمداری مستقیم در فوتبال حرفه‌ای فاصله بگیرد. اما خروج شهرداری از فوتبال، پایان ماجرا نبود؛ بلکه آغاز زنجیره‌ای از واگذاری‌ها شد.

سه مرحله واگذاری برای یک امتیاز

روند واگذاری امتیاز تیم شهرداری نوشهر در سه مرحله دنبال شد، در مرحله نخست، امتیاز به یک سرمایه‌گذار بومی واگذار شد، اما این همکاری تنها چند هفته ادامه داشت و سرمایه‌گذار از ادامه کار انصراف داد.

پس از انصراف او، مرحله دوم شکل گرفت و امتیاز به یک سرمایه‌گذار بابلی واگذار شد. از این مرحله، بحث انتقال تیم به بابل مطرح شد و طرف بابلی بر انجام خرید و لزوم طی شدن فرآیند قانونی انتقال تأکید کرد.

اما در ادامه، مرحله سوم رقم خورد و امتیاز به صورت مشترک به دو سرمایه‌گذار بومی واگذار شد؛ موضوعی که بار دیگر بحث ماندن تیم در نوشهر را مطرح کرد.

به این ترتیب، یک امتیاز در فاصله‌ای کوتاه سه مرحله را پشت سر گذاشته است؛ ابتدا یک واگذاری به سرمایه‌گذار بومی که با انصراف همراه شد، سپس واگذاری به سرمایه‌گذار بابلی و در نهایت واگذاری مشترک به دو سرمایه‌گذار بومی و اکنون ابهام اصلی دقیقاً میان مرحله دوم و سوم قرار دارد.

فاطمی: منتظر می‌مانیم ببینیم روال قانونی طی می‌شود یا نه

احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس، درباره این موضوع با اشاره به حواشی موجود در فوتبال گفت: در فوتبال موارد زیادی وجود دارد و متأسفانه کارشکنی‌ها نیز زیاد است، اما در این مرحله نمی‌خواهد این مسائل را باز کند.

وی گفت: منتظر می‌ماند تا وضعیت سرمایه‌گذار بابلی و خرید امتیاز از سوی شهرداری مشخص شود و ابراز امیدواری کرد موضوع به خیر و خوبی پیش برود.

فاطمی افزود: این کارشکنی‌ها و دست‌اندازهایی که در مسیر قرار داده می‌شود، به گفته او اهانت به مردم شهرستان بابل است و آنها در این خصوص کوتاه نخواهند آمد.

نماینده مردم بابل در مجلس ادامه داد: منتظر هستند ببینند آیا روال قانونی طی می‌شود یا خیر و آیا تیم نوشهر که خریداری شده است، به صورت قانونی به شهر بابل منتقل خواهد شد یا نه.

وی تأکید کرد: در این خصوص مواضع آنها شفاف خواهد بود و کوتاه نخواهند آمد و ابراز امیدواری کرد موضوع به خوبی و خوشی حل شود و به‌زودی مردم شهرستان بابل صاحب یک نماینده در فوتبال شوند و اجازه خروج یا موافقت لازم صادر شود.

درزی‌خلردی: انتقال به بابل در هیئت فوتبال اتفاق نیفتاد

در سوی دیگر، رحیم درزی‌خلردی، رئیس هیئت فوتبال مازندران، درباره وضعیت انتقال تیم به بابل توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: این موضوع در شهرداری اتفاق نیفتاده و هیئت فوتبال شهرستان با گروه مورد اشاره مخالفت کرده است و تأکید کرد تیم در نوشهر باقی مانده و اقدامات آماده‌سازی برای رسیدن به نخستین مسابقه در حال انجام است.

درزی‌خلردی در ادامه اظهارات خود با اشاره به اخلاق، مرام و معرفت و ویژگی‌های خاصی که در فوتبال اهمیت دارد، از اتفاقی سخن گفت که به تعبیر وی یک اتفاق ویژه در تاریخ فوتبال دنیا بوده است.

بخش محوری اظهارات رئیس هیئت فوتبال مازندران درباره پرونده نوشهر این است که انتقال تیم به بابل در فرآیند هیئت فوتبال به نتیجه نرسیده و تیم در نوشهر باقی مانده و برای حضور در مسابقات آماده می‌شود.

قمی؛ ورزش نوشهر نباید در یک رشته خلاصه شود

پس از اظهارات نماینده بابل و رئیس هیئت فوتبال مازندران، موضع جعفر قمی، شهردار نوشهر، درباره اصل خروج شهرداری از فوتبال حرفه‌ای اهمیت پیدا می‌کند.

قمی در گفت وگو با خبرنگار مهر بر این باور بود که منابع عمومی شهر نباید صرفاً در یک رشته حرفه‌ای مانند فوتبال هزینه شود و ورزش نوشهر باید برای همه مردم و همه رشته‌ها توسعه پیدا کند.

وی گفت: بر همین اساس، مدیریت شهری تلاش کرد مسیر حمایت از ورزش را از مالکیت مستقیم یک تیم فوتبال حرفه‌ای جدا کند و ظرفیت‌های شهرداری را به سمت ورزش همگانی، ورزش‌های ساحلی و گردشگری ورزشی هدایت کند.

شهردار نوشهر یادآور شد: در این رویکرد، رشته‌های مختلف ورزشی نیز مورد توجه قرار گرفتند و حمایت از ورزشکاران و فعالیت‌های رشته‌هایی همچون تکواندو، کاراته، والیبال، بوکس، کشتی، تنیس، پدل و دیگر رشته‌های ورزشی شهر مورد تأکید قرار گرفت.

قمی با این نگاه، خروج شهرداری از تیمداری حرفه‌ای را اقدامی برای بازگرداندن ظرفیت‌های ورزش شهری به مجموعه گسترده‌تری از ورزشکاران و شهروندان می‌دانست؛ تصمیمی که قرار بود مالکیت مستقیم شهرداری بر فوتبال حرفه‌ای را پایان دهد و زمینه را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند.

با این حال، آنچه امروز محل سؤال است، اصل خروج شهرداری از فوتبال نیست؛ بلکه سرنوشت امتیازی است که پس از خروج شهرداری، سه مرحله واگذاری را پشت سر گذاشته است.

دو روایت متفاوت در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند و در بابل گفته می‌شود امتیاز خریداری شده و باید فرآیند قانونی انتقال آن به بابل انجام شود و در نوشهر گفته می‌شود امتیاز در مرحله بعد به سرمایه‌گذاران بومی واگذار شده و تیم در این شهر باقی مانده است.

در این میان، اظهارات رئیس هیئت فوتبال مازندران نیز بر این نکته تأکید دارد که انتقال تیم به بابل در فرآیند هیأت فوتبال نهایی نشده است.

اما این روایت‌ها هنوز به یک پاسخ روشن درباره وضعیت حقوقی معامله با سرمایه‌گذار بابلی منتهی نشده است.

عکس‌هایی که بر ابهام افزود

انتشار تصاویری از حضور مسئولان شهرداری نوشهر در کنار سرمایه‌گذار بابلی و همچنین تصاویر مربوط به حضور آنها در کنار سرمایه‌گذاران بومی، بر ابهامات موجود افزوده است.

البته تصویر به‌تنهایی نمی‌تواند مالکیت نهایی امتیاز را اثبات کند و ممکن است هر تصویر مربوط به یکی از مراحل مذاکره، توافق یا واگذاری باشد.

آنچه می‌تواند این اختلاف را پایان دهد، اسناد است؛ قراردادهای منعقدشده، تاریخ هر قرارداد، نحوه پرداخت، شروط معامله، وضعیت انصراف یا فسخ و مهم‌تر از همه، ثبت و تأیید نهایی انتقال در مراجع ذی‌ربط فوتبال.

سوال اصلی؛ معامله با بابل چه شد؟

انصراف سرمایه‌گذار بومی در مرحله نخست، مسیر واگذاری اول را روشن کرده است؛ اما ابهام اصلی میان مرحله دوم و سوم قرار دارد.اگر امتیاز پس از انصراف سرمایه‌گذار نخست به سرمایه‌گذار بابلی واگذار شده، باید مشخص شود این معامله چه سرنوشتی پیدا کرده که پس از آن، امتیاز به سرمایه‌گذاران بومی واگذار شده است.

اگر معامله با سرمایه‌گذار بابلی فسخ یا منتفی شده، مستند این اتفاق چیست؟اگر معامله بابلی به مرحله نهایی و ثبت رسمی نرسیده، چه مرجعی آن را نهایی نکرده است و اگر معامله نهایی بوده، واگذاری بعدی بر چه مبنایی انجام شده است؟

پاسکاری فوتبال نوشهر بین بومی و بابلی

اکنون مطالبه اصلی دیگر صرفاً بومی یا بابلی بودن سرمایه‌گذار نیست؛ مطالبه مردم و هواداران شفاف شدن مالکیت قانونی و نهایی امتیاز است.

این رفت‌وبرگشت‌ها باعث شده است پرسشی جدی در فضای فوتبال نوشهر شکل بگیرد؛ پرسشی که هنوز پاسخ شفاف و مستندی برای آن ارائه نشده است.

فوتبال نوشهر اکنون بیش از هر چیز به شفافیت در مالکیت نیاز دارد؛ چراکه یک امتیاز نمی‌تواند در روایت‌های متفاوت، چند سرنوشت داشته باشد.

امتیاز لیگ ۲ در خانه ماند

پس از پیگیری های کانون هواداران باشگاه و هیئت فوتبال شهرستان و ورود دادستان نوشهر امتیاز باشگاه شهرداری نوشهر در خانه ماندنی شد

بر همین اساس دو تن سرمایه‌گذاران شهرستان مالکیت امتیاز باشگاه در لیگ ۲ فوتبال ایران را بر عهده گرفتند اما باید دید حواشی این رفت و برگشت ها پایان می‌گیرد یا خیر؟