به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل قیداری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در هشتمین کنگره سلامت مردان با اشاره به تغییر الگوی بیماریها در جهان، اظهار کرد: امروزه نظام سلامت بیش از گذشته با بیماریهای غیرواگیر و بیماریهای ناشی از سبک زندگی و رفتارهای فردی مواجه است؛ بیماریهایی که کنترل و پیشگیری از آنها به مراتب دشوارتر از بیماریهای عفونی گذشته است که با واکسیناسیون یا رعایت بهداشت قابل مهار بودند.
وی افزود: پیشرفتهای علمی، توسعه داروهای نوین و تجهیزات پزشکی اگرچه کیفیت درمان را ارتقا داده است، اما همزمان هزینههای نظام سلامت را نیز افزایش داده و دولتها را با چالشهای جدی در این حوزه روبهرو کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تأکید بر اینکه سلامت تنها به سلامت جسم محدود نمیشود، گفت: سلامت ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی را در بر میگیرد و زمانی میتوان از سلامت کامل سخن گفت که فرد علاوه بر نداشتن بیماری، بتواند نقش اجتماعی خود را نیز بهدرستی ایفا کند.
قیداری با اشاره به ضرورت توجه ویژه به سلامت مردان، تصریح کرد: آمارها نشان میدهد میزان مرگومیر ناشی از سکتههای قلبی در مردان بیش از زنان است. هرچند بخشی از این تفاوت ممکن است به عوامل زیستی مرتبط باشد، اما پژوهشها نشان میدهد زنان نسبت به مردان توجه بیشتری به پیشگیری و مراقبت از سلامت خود دارند.
وی ادامه داد: در محیط خانواده نیز این موضوع بهخوبی قابل مشاهده است؛ زنان معمولاً درباره تغذیه سالم، پیشگیری از بیماریها و کنترل عوامل خطر حساسیت بیشتری نشان میدهند، در حالی که مردان کمتر به این موضوعات توجه میکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه بیماریهای قلبی و عروقی همچنان نخستین علت مرگومیر در کشور و جهان هستند، گفت: دیابت، چاقی، فشار خون بالا، مصرف دخانیات و الکل از مهمترین عوامل خطر این بیماریها محسوب میشوند و بررسیها نشان میدهد شیوع این عوامل خطر در مردان بیشتر از زنان است.
وی افزود: مردان بیشتر از زنان سیگار مصرف میکنند، در سنین پایینتری به فشار خون بالا مبتلا میشوند و بهطور متوسط ۱۰ تا ۱۵ سال زودتر از زنان درگیر بیماریهای قلبی و عروقی میشوند؛ موضوعی که از آن جهت اهمیت دارد که این بیماریها در سنین بهرهوری و فعالیت اقتصادی افراد بروز میکند.
قیداری با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بیماری و مرگ زودرس مردان اظهار کرد: از دست دادن سرپرست خانواده میتواند آثار اقتصادی گستردهای بر خانواده و جامعه داشته باشد، همانگونه که از دست دادن مادر نیز پیامدهای عاطفی و روانی عمیقی برای خانواده به همراه دارد. بنابراین سلامت هر دو گروه اهمیت دارد، اما توجه به سلامت مردان از منظر حفظ بنیان اقتصادی خانواده نیز ضروری است.
وی دومین علت مرگومیر در کشور را حوادث و تصادفات عنوان کرد و گفت: مردان به دلیل نوع مشاغل، حضور بیشتر در فعالیتهای پرخطر، رانندگی پرخطر و اشتغال در مشاغلی مانند معدن، بیش از زنان در معرض حوادث و سوانح قرار دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین سرطان را سومین علت مرگومیر برشمرد و افزود: برخی سرطانها از جمله سرطان ریه، مثانه و کلیه در مردان شیوع بیشتری دارد که این موضوع نیز ضرورت توجه به پیشگیری و اصلاح سبک زندگی را دوچندان میکند.
وی تأکید کرد: توجه به سلامت مردان در حقیقت به معنای توجه به سلامت خانواده است؛ زیرا حفظ سلامت مردان به استحکام و پایداری خانواده و در نهایت سلامت جامعه کمک میکند.
قیداری با اشاره به برگزاری هشتمین کنگره سلامت مردان گفت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با برگزاری این کنگره تلاش دارد نقش خود را در ارتقای سلامت مردان ایفا کند. همچنین مرکز تحقیقات سلامت مردان و مجله تخصصی سلامت مردان در این دانشگاه فعال هستند و پژوهشهای متعددی در این حوزه انجام میشود.
وی از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاهها دعوت کرد با مرکز تحقیقات سلامت مردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همکاری کنند تا با توسعه فعالیتهای پژوهشی، گامهای مؤثرتری در ارتقای سلامت جامعه برداشته شود.
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