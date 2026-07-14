آیت الله رشاد: انتقام از ترامپ و نتانیاهو واجب کفایی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیاکبر رشاد، رئیس شورای حوزههای علمیه پایتخت صبح سهشنبه ۲۳ تیرماه در نشست خبری همایش بینالمللی «تحقق وعده انتقام» که در حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار شد، به تبیین ابعاد مختلف خونخواهی از رهبر شهید انقلاب پرداخت.
وی این موضوع را فراتر از یک مسئله دینی صرف دانست و اظهار داشت: خونخواهی از رهبر شهید، موضوعی ملی است زیرا خواست ملت است؛ امری دینی است چرا که زعیم ملت به شهادت رسیده است و همچنین مسئلهای تمدنی محسوب میشود.
آیتالله رشاد با اشاره به جایگاه رهبر شهید در جبهه مقاومت افزود: ایشان عمود جبهه مقاومت بودند، بنابراین این اتفاق موضوعی مربوط به این جبهه است. همچنین این مسئلهای جهانی برای عدالتخواهان است و همه آنان جزو مطالبهکنندگان خون این ایرانیِ تمدنساز هستند.
رئیس شورای حوزههای علمیه تهران با بیان اینکه این مراسم با کمک نهادهای علمی و پژوهشی برگزار شده است، گفت: این همایش در واقع اجابت لبیکگویان به فرمان رهبر انقلاب در پیام اخیر ایشان است که موضوع انتقام و خونخواهی از امام شهید را مطالبه کردند.
انتقام فراتر از قصاص فقهی است
آیتالله رشاد در بخش دیگری از سخنان خود به مفهوم واژه «انتقام» پرداخت و تصریح کرد: واژه انتقام شاید معنای محدودی را به ذهن متبادر کند مبنی بر اینکه جان انسانی به شهادت رسیده و در مقابل، قاتل او باید کشته شود یا به لحاظ فقهی از تعبیر «قصاص» استفاده شود. اما واقعیت آن است که این امری عمیقتر و وسیعتر است.
وی ادامه داد: اگرچه افراد پلیدی که اقدام به ارتکاب این جنایت کردند باید تقاص پس دهند و محکوم به قصاص هستند، اما مسئله انتقام در بیان این مجموعه نهادها و در بستر همایش گسترده به این امر محدود نمیشود. بر هر مسلمان و انسان آزادهای واجب کفایی است که به هر نحو و در هر زمانی، امثال ترامپِ جلاد و سفاک و نتانیاهوی کودککش را به قتل برساند.
رهبر شهید، «ثارالله» و مبدا تاریخ جدید
رئیس شورای حوزههای علمیه پایتخت با تأکید بر جنبه تاریخی و تمدنی انتقام از امام شهید، خاطرنشان کرد: در تاریخ برخی رویدادها مبدأ میشوند؛ اتفاقاتی چون میلاد مسیح(ع) یا هجرت رسول خدا(ص) که مبدأ تاریخ شدند و تقویمها بر این اساس رقم خوردند. ممکن است جنگ یا شهادت یک انسان الهی نیز مبدأ تحول شوند.
آیتالله رشاد افزود: در ادبیات اسلامی تعبیری با عنوان «ثار» و «ثارالله» داریم که مفهومی خاص از مبدأ یک نهضت است. مراد از ثار فراتر از قصاص است؛ ابنملجم چند روز بعد از شهادت حضرت امیرالمؤمنین(ع) قصاص شد، اما امیرالمؤمنین(ع) «ثارالله» است؛ پس ثار با قصاص متفاوت است. این همایش به دنبال تلقی درست این واژه است.
وی با اشاره به نسبت رهبر شهید با امام حسین(ع) گفت: رهبر شهید ثاراللهی هستند که میتوانیم به او سلام کنیم و بگوییم «السلام علیک یا ثارالله و بن ثاره»؛ چرا که ایشان فرزند امام حسین(ع) هستند.
شور انگیز بودن تشییع در منطقه
آیتالله رشاد در پایان با ابراز اطمینان از وقوع انتقام، اظهار داشت: آنچه باید اتفاق بیفتد و قطعاً اتفاق خواهد افتاد، این است که شهادت رهبر شهید مبدأ تاریخ میشود و آیندگان آن را خواهند دید. تشییعی که در منطقه رخ داد فوقالعاده شورانگیز بود. همین چیزی که در ایران جریان پیدا کرد، در عراق، نجف و کربلا نیز اتفاق افتاد. اگر پیکر ایشان به یمن، پاکستان، هند یا آذربایجان هم میرفت، این اتفاق رخ میداد؛ حتی در کشورهایی که اسلامی نیستند اما در جبهه مقاومت قرار دارند.
رئیس شورای حوزههای علمیه تهران با تأکید بر اینکه شهادت رهبر انقلاب مبدا تاریخ جدید است، انتقام از سران رژیم صهیونیستی و آمریکا را واجب کفایی دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیاکبر رشاد، رئیس شورای حوزههای علمیه پایتخت صبح سهشنبه ۲۳ تیرماه در نشست خبری همایش بینالمللی «تحقق وعده انتقام» که در حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار شد، به تبیین ابعاد مختلف خونخواهی از رهبر شهید انقلاب پرداخت.
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