به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمیدرضا نبوی چاشمی در خطبههای آخرین نماز جمعه مردادماه ۱۴۰۵ در مصلای مهدیشهر، با اشاره به مطالبه خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: ندای این روزهای ملت ایران، خونخواهی رهبر شهید انقلاب است.
وی افزود: ملت ایران خونخواه کسی هستند که این ملت را به سمت قلههای احترام و اقتدار رساند؛ رهبر شهید انقلاب به ما درس حسین بن علی(ع) را بازآموزی کردند و سیره حسینی را بهعنوان یادگاری گرانقدر برای ملت ایران بر جای گذاشتند.
امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه رهبر شهید، «آقای وعدههای صادق» بودند، تأکید کرد: هر جا به توصیههای ایشان که مستندات قرآنی داشت و کلامشان برگرفته از وحی، سنت رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) بود، عمل کردیم، موفق شدیم؛ چراکه آنچه ایشان بیان میکردند، مستند به قرآن و کلام اهل بیت(ع) بود.
نبوی با اشاره به اینکه انتقام در صدر مطالبات مردم ایران قرار دارد، گفت: همین فریاد انتقام، رئیسجمهور آمریکا را ترسانده است. امروز شاهد هستیم که ملت ایران به بزرگترین ترس آمریکا تبدیل شده و این پرسش اساسی مطرح است که آیا ابرقدرت جهان همین بود؟
وی با بیان اینکه آمریکا سالها با ساخت فیلمهای هالیوودی، توهم ابرقدرت بودن خود را ابتدا برای خود و سپس برای دیگران ایجاد کرد، تصریح کرد: امروز برای جهانیان ثابت شده است که این ابرقدرتی، پوشالی بوده است.
امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه ابرقدرت واقعی کسی است که به قدرت لایزال الهی تکیه دارد، افزود: هر پرچمی که مردم به نشانه خونخواهی بلند میکنند، پرچم نصرت الهی و نشانهای از سنت الهی است.
نبوی با بیان اینکه ملت ایران داغدار رهبر شهید انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: گاهی شهادتها رخ میدهد تا انسان به خود بیاید و تکانی بخورد، اما شهادت رهبر شهید، به گفته وی، «ولیکشی و پدرکشتگی» بود و از این رو باید موجب هوشیاری بیشتر ما شود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی هشداری برای محکمکاری و هوشیاری در امور است، گفت: باید در مسیر مطالبه انتقام قدم برداریم، اما بدانیم حفظ جان نائب امام و پس از آن حضرت ولیعصر(عج)، نخستین گام است؛ چراکه دشمنان برای شهادت رساندن امام زمان(عج) حریصتر از هر زمان دیگری هستند و میدانند در دنیای پس از ظهور جایی نخواهند داشت.
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