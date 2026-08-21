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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

امام جمعه مهدیشهر: ملت ایران به بزرگ‌ترین ترس آمریکا تبدیل شده است

امام جمعه مهدیشهر: ملت ایران به بزرگ‌ترین ترس آمریکا تبدیل شده است

مهدیشهر- امام جمعه مهدیشهر با تأکید بر اینکه خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی در صدر مطالبات ملت ایران قرار دارد، گفت: شهادت رهبر شهید باید هشداری برای هوشیاری بیشتر و حفظ جان نائب امام باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا نبوی چاشمی در خطبه‌های آخرین نماز جمعه مردادماه ۱۴۰۵ در مصلای مهدیشهر، با اشاره به مطالبه خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: ندای این روزهای ملت ایران، خونخواهی رهبر شهید انقلاب است.

وی افزود: ملت ایران خونخواه کسی هستند که این ملت را به سمت قله‌های احترام و اقتدار رساند؛ رهبر شهید انقلاب به ما درس حسین بن علی(ع) را بازآموزی کردند و سیره حسینی را به‌عنوان یادگاری گرانقدر برای ملت ایران بر جای گذاشتند.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه رهبر شهید، «آقای وعده‌های صادق» بودند، تأکید کرد: هر جا به توصیه‌های ایشان که مستندات قرآنی داشت و کلامشان برگرفته از وحی، سنت رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) بود، عمل کردیم، موفق شدیم؛ چراکه آنچه ایشان بیان می‌کردند، مستند به قرآن و کلام اهل بیت(ع) بود.

نبوی با اشاره به اینکه انتقام در صدر مطالبات مردم ایران قرار دارد، گفت: همین فریاد انتقام، رئیس‌جمهور آمریکا را ترسانده است. امروز شاهد هستیم که ملت ایران به بزرگ‌ترین ترس آمریکا تبدیل شده و این پرسش اساسی مطرح است که آیا ابرقدرت جهان همین بود؟

وی با بیان اینکه آمریکا سال‌ها با ساخت فیلم‌های هالیوودی، توهم ابرقدرت بودن خود را ابتدا برای خود و سپس برای دیگران ایجاد کرد، تصریح کرد: امروز برای جهانیان ثابت شده است که این ابرقدرتی، پوشالی بوده است.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه ابرقدرت واقعی کسی است که به قدرت لایزال الهی تکیه دارد، افزود: هر پرچمی که مردم به نشانه خونخواهی بلند می‌کنند، پرچم نصرت الهی و نشانه‌ای از سنت الهی است.

نبوی با بیان اینکه ملت ایران داغدار رهبر شهید انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: گاهی شهادت‌ها رخ می‌دهد تا انسان به خود بیاید و تکانی بخورد، اما شهادت رهبر شهید، به گفته وی، «ولی‌کشی و پدرکشتگی» بود و از این رو باید موجب هوشیاری بیشتر ما شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی هشداری برای محکم‌کاری و هوشیاری در امور است، گفت: باید در مسیر مطالبه انتقام قدم برداریم، اما بدانیم حفظ جان نائب امام و پس از آن حضرت ولی‌عصر(عج)، نخستین گام است؛ چراکه دشمنان برای شهادت رساندن امام زمان(عج) حریص‌تر از هر زمان دیگری هستند و می‌دانند در دنیای پس از ظهور جایی نخواهند داشت.

کد مطلب 6922958

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