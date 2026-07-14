تولید ۲۱ هزار تنی آبزیان؛ زنجان قطب ماهی سردابی شمالغرب زنجان

سیده مهری دخت مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت صنعت آبزیپروری استان زنجان، اظهار کرد: این استان امروز بهعنوان یکی از قطبهای اصلی آبزیپروری در شمال غرب کشور شناخته میشود و دستاوردهای بهدستآمده حاصل تلاش بهرهبرداران و حمایتهای فنی مجموعه جهاد کشاورزی استان است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته تولید انواع ماهیان گرمابی و سردابی استان از مرز ۲۱ هزار و ۲۳۸ تن عبور کرد، افزود: در حوزه تکثیر نیز ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه بچهماهی تولید شد که گامی مهم در تأمین نهادههای تولید و افزایش خودکفایی این بخش به شمار میرود.
مدیر امور شیلات استان زنجان با اشاره به توسعه بازارهای صادراتی گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از یک هزار و ۳۰۰ تن ماهی تولیدی استان به کشورهای آذربایجان، روسیه و عمان صادر شد که نشاندهنده کیفیت مطلوب محصولات شیلاتی زنجان در بازارهای بینالمللی است.
جایگاه نخست در شمالغرب و رتبه پنجم کشور
مرتضوی با اشاره به جایگاه راهبردی استان در این صنعت تأکید کرد: استان زنجان در حال حاضر رتبه نخست تولید ماهیان سردابی در شمال غرب کشور و رتبه پنجم کشوری را در اختیار دارد که جایگاه ارزشمندی برای این بخش محسوب میشود.
وی افتتاح واحد تولید بچهماهی با ظرفیت پنج میلیون قطعه در شهرستان ماهنشان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان را از مهمترین پروژههای زیرساختی سال گذشته برشمرد که نقش مؤثری در توسعه اشتغال منطقه دارد.
مرتضوی اشتغالزایی را از مزیتهای مهم آبزیپروری دانست و گفت: هماکنون حدود ۳ هزار و ۱۷۶ نفر بهصورت مستقیم در این بخش مشغول فعالیت هستند.
مدیر امور شیلات استان زنجان همچنین از سازماندهی صنفی و فعالسازی اتحادیه آبزیپروران استان بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم سال ۱۴۰۴ یاد کرد و افزود: این اقدام موجب افزایش انسجام، قدرت چانهزنی و نظمبخشی بیشتر به تولید در این حوزه شده است.
چالشهای پیشروی صنعت آبزیپروری
مرتضوی با اشاره به فعالیت ۸۷۹ واحد آبزیپروری در استان، گفت: کمبود آب، نبود تخصیص پایدار منابع آبی از سال ۱۳۹۶، محدودیت تسهیلات بانکی و ناترازی انرژی از مهمترین چالشهای این بخش به شمار میرود.
وی با اشاره به وضعیت واحدهای غیرفعال اظهار کرد: از مجموع ۱۴۴۷ واحد آبزیپروری در استان، ۸۷۹ واحد فعال و حدود ۵۶۸ واحد غیرفعال هستند که عمده دلیل غیرفعالی آنها کمبود نقدینگی، کمبود تسهیلات و مشکلات چندساله در تأمین سرمایه در گردش است.
مدیر امور شیلات استان زنجان ناترازی انرژی و قطعی برق را از دیگر چالشهای مهم عنوان کرد و گفت: نبود ژنراتورهای مناسب در برخی واحدها موجب آسیب به چرخه تولید شده و انتظار میرود با حمایتهای بانکی امکان تأمین این تجهیزات فراهم شود.
وی در ادامه به موضوع فرهنگسازی مصرف آبزیان اشاره کرد و گفت: سرانه مصرف آبزیان در زنجان که در سال ۷۵ به حدود ۲۵۰ گرم میرسید، اکنون به بیش از ۸ کیلوگرم افزایش یافته است.
مرتضوی درباره برنامههای آینده شیلات استان نیز اظهار کرد: حرکت به سمت هوشمندسازی، توسعه مکانیزاسیون، جایگزینی روشهای سنتی با فناوریهای نوین، بهسازی سیستمهای بازچرخانی آب و توسعه مزارع مداربسته از مهمترین برنامههای پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: عبور از چالشهای موجود در گرو تأمین منابع آبی پایدار، حمایت مالی از تولیدکنندگان، توسعه زیرساختها و حرکت به سمت فناوریهای نوین در حوزه آبزیپروری است.
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