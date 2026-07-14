به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز کریمی در نشست کمیسیون دانشجویی شهرستان تهران اظهار داشت: تا پیش از این، گزارش جامعی درباره وضعیت خوابگاه‌های غیرمجاز و چالش‌های این بخش به فرمانداری ارائه نشده بود و اطلاعات مطرح‌شده در این جلسه، برای نخستین‌بار به‌صورت منسجم در دستور بررسی قرار گرفته است.

به گفته او، فعالیت خوابگاه‌های فاقد مجوز، علاوه بر ایجاد رقابت نابرابر با مراکز دارای مجوز، می‌تواند به دلیل نبود نظارت، زمینه‌ساز بروز مشکلات مختلف شود.

او از مسئولان این حوزه خواست فهرست این مراکز را برای پیگیری‌های قانونی در اختیار فرمانداری قرار دهند.

کریمی همچنین اعلام کرد: نخستین گام در این برنامه، بررسی وضعیت خوابگاه‌های دارای مجوز است تا مشخص شود چه تعداد از مجوزهای صادرشده همچنان فعال هستند و وضعیت مراکز غیرفعال نیز تعیین تکلیف شود.

به گفته او، در اختیار داشتن آمار دقیق، امکان برنامه‌ریزی و رسیدگی مؤثرتر به مسائل این بخش را فراهم می‌کند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار تهران با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی مدیران خوابگاه‌های خودگردان گفت: برخی درخواست‌ها، از جمله حمایت‌های مالی و یارانه‌ای، خارج از اختیارات فرمانداری و کمیسیون دانشجویی شهرستان است و اجرای آن‌ها به تصمیم‌گیری و تأمین منابع در سطح ملی نیاز دارد.

او همچنین از آمادگی فرمانداری برای بررسی مشکلات برخی خوابگاه‌ها که به دلیل جابه‌جایی محل فعالیت با مسائل مرتبط با تأمین انرژی و اعتبار مجوز مواجه شده‌اند، خبر داد و گفت: این موضوع با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری خواهد شد.

کریمی در پایان تأکید کرد: حمایت از خوابگاه‌های دارای مجوز، برخورد با مراکز فاقد مجوز و ایجاد شرایط رقابتی منصفانه، از اولویت‌های فرمانداری تهران در حوزه ساماندهی خوابگاه‌های دانشجویی است.