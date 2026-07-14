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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

طلب ۲۵۰ میلیاردی آبفا از دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی

طلب ۲۵۰ میلیاردی آبفا از دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از انباشت ۲۵۰ میلیارد تومان بدهی دستگاه‌های اجرایی استان به این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نسبت به پرداخت بدهی‌های خود به شرکت آب و فاضلاب اقدام کنند تا امکان تأمین هزینه‌های جاری، نگهداری تأسیسات و اجرای برنامه‌های ضروری فراهم شود.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای تأمین، انتقال و توزیع آب، افزود: ارائه خدمات پایدار در حوزه آب و فاضلاب نیازمند منابع مالی مستمر است و پرداخت به‌موقع قبوض آب‌بها از سوی مشترکان نقش مهمی در استمرار خدمات‌رسانی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی کاهش هدررفت آب را از اولویت‌های این شرکت عنوان کرد و گفت: میزان هدررفت آب در شبکه‌ها قابل توجه است، اما به دلیل محدودیت اعتبارات دولتی برای اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده، اجرای این طرح‌ها با چالش‌هایی مواجه است.

توکلی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جدید برای تأمین منابع مالی، بیان کرد: فروش پساب می‌تواند به عنوان یک منبع پایدار درآمدی برای اجرای پروژه‌های اصلاح شبکه، بازسازی تأسیسات و کاهش هدررفت آب مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6887735

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