به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی پیش از ظهر سهشنبه در جمع رسانهها اظهار کرد: انتظار میرود دستگاههای اجرایی نسبت به پرداخت بدهیهای خود به شرکت آب و فاضلاب اقدام کنند تا امکان تأمین هزینههای جاری، نگهداری تأسیسات و اجرای برنامههای ضروری فراهم شود.
وی با اشاره به هزینههای بالای تأمین، انتقال و توزیع آب، افزود: ارائه خدمات پایدار در حوزه آب و فاضلاب نیازمند منابع مالی مستمر است و پرداخت بهموقع قبوض آببها از سوی مشترکان نقش مهمی در استمرار خدماترسانی دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی کاهش هدررفت آب را از اولویتهای این شرکت عنوان کرد و گفت: میزان هدررفت آب در شبکهها قابل توجه است، اما به دلیل محدودیت اعتبارات دولتی برای اصلاح و بازسازی شبکههای فرسوده، اجرای این طرحها با چالشهایی مواجه است.
توکلی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای جدید برای تأمین منابع مالی، بیان کرد: فروش پساب میتواند به عنوان یک منبع پایدار درآمدی برای اجرای پروژههای اصلاح شبکه، بازسازی تأسیسات و کاهش هدررفت آب مورد استفاده قرار گیرد.
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