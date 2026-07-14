اجرای ۹۵ درصد مصوبات ستاد تسهیل قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی‌خانی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی موجب شده است تاکنون ۹۵ درصد مصوبات این ستاد به مرحله اجرا برسد.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید و بخش خصوصی از اولویت‌های مدیریت استان است، افزود: هماهنگی و همراهی دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در تحقق مصوبات و رفع مشکلات واحدهای تولیدی داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین تصریح کرد: در این نشست، وضعیت ۱۴ پرونده مهم و دارای چالش واحدهای تولیدی به صورت ویژه بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع پیش‌روی آنها اتخاذ شد.

صفی‌خانی خاطرنشان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با نظارت مستمر بر اجرای مصوبات، از ایجاد موانع اداری و غیراداری در مسیر تولید جلوگیری کرده و حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را با جدیت دنبال خواهد کرد.