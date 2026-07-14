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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

کشاورز: ۲۷۲ مصوبه رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استان بوشهر ابلاغ شد

کشاورز: ۲۷۲ مصوبه رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استان بوشهر ابلاغ شد

بوشهر_مدیر کل صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر گفت:طی سه ماهه نخست سالجاری تعداد ۲۷۲ مصوبه از طریق جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان جهت اجرا به دستگاهها ی اجرایی مرتبط ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال جاری تعداد ۲۴ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر ، مدیران بانکهای عامل استان و دستگاههای اجرایی مرتبط جهت بررسی و تصمیم گیری دقیق به مسائل و مشکلات بنگاه های اقتصادی تشکیل شده است.

کشاورز عنوان کرد : این جلسات بطور مستمر برای هر یک از مشکلات نظیرتعیین تکلیف بدهی بانکی، رفع مشکلات زیر ساختی طرح ،تمدید مجوز، درخواست تسهیلات بانکی جهت توسعه سرمایه گذاری در حوزه صمت ،جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری و غیره بصورت ویژه طبق نظریه کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شده است.

مدیر کل صمت استان با اشاره به اهمیت تولید در استان یادآور شد : طی سه ماهه اول سالجاری تعداد ۲۴۰ درخواست پرونده بنگاه تولیدی مشکل دار در قالب ۲۴ جلسه به همراه ۲۷۲ مصوبه تعیین و تکلیف شده است که در همین خصوص تا کنون بیش از ۷۰ درصد مصوبات توسط بانکها و دستگاههای اجرایی مرتبط و مابقی در دست اقدام است.

کد مطلب 6887458

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