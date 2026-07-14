به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست بررسی روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استان با بیان اینکه هم‌اکنون ۵۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان بدون استفاده از تسهیلات بانکی در حال اجراست، اظهار کرد: اولویت استان در حمایت از سرمایه‌گذاری، با متقاضیانی است کهج بدون دریافت تسهیلات وارد اجرای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر می‌شوند.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان اردبیل، افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با رفع موانع و تسریع در صدور مجوزها، زمینه تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها را فراهم کنند.

استاندار اردبیل از پیگیری احداث پست ۶۳ کیلوولت توسط شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان خبر داد و بیان کرد: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه برق از الزامات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان است.

امامی یگانه با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های پاک و نو گفت: تسریع در اجرای نیروگاه‌های خورشیدی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به تکالیف واحدهای تولیدی در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: واحدهای تولیدی استان موظف هستند ۱۰درصد از تسهیلات دریافتی خود را در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنند.

استاندار اردبیل بیان کرد: هدف‌گذاری استان این است که ۱۵۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی تا پایان سال وارد مدار شود.