به گزارش خبرنگار مهر، مهدی توکلی بعدازظهر ظهر سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در اجرای برنامههای توسعهای اظهار کرد: مجموعه شهرداری بر اساس سیاستها و برنامههای مصوب شورای اسلامی شهر، تلاش کرده است مسیر توسعه چالوس را با شتاب بیشتری دنبال کند.
وی با بیان اینکه توسعه شهری نیازمند برنامهریزی بلندمدت و اجرای دقیق طرحهای شهری است، افزود: بخش مهمی از این روند به اجرای طرح تفصیلی و فراهم شدن زیرساختهای لازم برای توسعه شهر بازمیگردد.
شهردار چالوس مهمترین پروژه عمرانی شهر را اجرای فاز سوم رینگ دوم شهری عنوان کرد و گفت: این پروژه حدفاصل رودخانه چالوس تا محدوده رادیو به طول حدود یک هزار و ۲۰۰ متر و عرض ۴۵ متر در حال اجرا است که ارزش تملک اراضی آن حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
توکلی ادامه داد: عملیات زیرسازی، اجرای بلوار میانی، نصب پایههای روشنایی انجام شده و پروژه اکنون به مرحله آسفالت رسیده است و در صورت تداوم حمایتهای شورای شهر، فرمانداری و مسئولان استانی، این مسیر طی یکی دو ماه آینده زیر بار ترافیک خواهد رفت.
وی از همکاری و همراهی شهروندانی که در مسیر اجرای این پروژه با مشکلات ناشی از تملک و عملیات اجرایی مواجه شدند، قدردانی کرد و گفت: بدون مشارکت مردم اجرای چنین پروژهای امکانپذیر نبود.
پیشرفت پروژه خیابان ۳۰ متری ساحلی
شهردار چالوس همچنین از پیشرفت پروژه خیابان ۳۰ متری ساحلی خبر داد و افزود: این مسیر به طول حدود ۹۰۰ متر از رودخانه چالوس تا میدان فرجآباد در حال اجرا است که با توجه به قرار گرفتن در محدوده پلاکهای ساحلی، از ارزش بالایی برخوردار است.
وی گفت: آسفالت ضلع شمالی، اجرای روشنایی و زیرسازی ضلع جنوبی این پروژه انجام شده و این طرح نیز در شمار پروژههایی قرار دارد که تا دو ماه آینده آماده بهرهبرداری خواهد شد.
توکلی با اشاره به آثار این پروژهها اظهار کرد: توسعه این معابر علاوه بر کاهش گرههای ترافیکی، بستر مناسبی برای جذب سرمایهگذاری و توسعه فضاهای شهری فراهم میکند.
شهردار چالوس در ادامه به استقرار ساختمان جدید شهرداری اشاره کرد و گفت: ساختمان فعلی شهرداری پس از انجام توافق و تملک در دوره ششم شورای اسلامی شهر و با همراهی مدیریت شهری بازسازی و به بهرهبرداری رسید که فضای مناسبی برای ارائه خدمات به شهروندان ایجاد کرده است.
وی از اجرای طرحهای ساماندهی حاشیه رودخانه، دیوارسازی و پیادهروسازی خبر داد و افزود: احداث پل ارتباطی میان ساختمان شهرداری و پارک شهر نیز در ردیف اعتبارات پیشبینی شده و پس از آمادهسازی مقدمات، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
توکلی همچنین از ساماندهی دسترسیهای پارک شهر و ورودی شهر به عنوان دیگر اقدامات مدیریت شهری نام برد و تأکید کرد: این پروژهها با هدف تسهیل تردد شهروندان، ارتقای منظر شهری و بهبود خدماترسانی در حال اجرا هستند.
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