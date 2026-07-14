«مدیریت میدانی» نسخه دانشگاه علوم پزشکی سمنان برای تحقق عدالت سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور ظهر سه شنبه در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی سمنان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، خدمت صادقانه به مردم را مهم‌ترین سرمایه مدیران و کارکنان نظام سلامت دانست و اظهار کرد: آنچه ماندگار خواهد شد، تلاش خالصانه برای رفع مشکلات مردم و ایفای مسئولیت‌ها با روحیه اخلاص، تعهد و مسئولیت‌پذیری است.

وی با اشاره به جایگاه علم، پژوهش و فناوری در توسعه کشور، نقش دانشگاه‌ها را در ارتقای نظام سلامت بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: دانشگاه باید محور توسعه علمی و فناوری استان باشد و تقویت آموزش، پژوهش، فناوری و تولید علم با جدیت دنبال شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان تحقق عدالت در سلامت را از مهم‌ترین مأموریت‌های این دانشگاه عنوان کرد و یادآور شد: ارتقای کیفیت خدمات درمانی، آموزشی و بهداشتی در کنار گسترش دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت، باید همواره در اولویت برنامه‌های دانشگاه قرار گیرد.

رشیدی‌پور همچنین بر ضرورت مدیریت جهادی و حضور میدانی مدیران تأکید کرد و افزود: گستردگی مأموریت‌های حوزه سلامت ایجاب می‌کند مدیران با تلاش مستمر، مسئولیت‌پذیری و حضور مؤثر، پاسخگوی نیازهای مردم و کارکنان باشند.

وی تقویت امید، خودباوری و نگاه آینده‌نگر را از وظایف مهم مدیران دانست و تصریح کرد: مدیران باید با رویکرد مسئله‌محور، ضمن بیان واقعیت‌ها، روحیه امید و اعتماد را در مجموعه تقویت کرده و زبان مدیریت را به زبان حل مسئله، اصلاح امور و امیدآفرینی تبدیل کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی، توسعه فرهنگ گفتگو و تعامل با کارکنان را ضروری دانست و اظهار کرد: بسیاری از چالش‌های سازمانی از طریق ارتباط مستقیم، شفاف‌سازی، همفکری و پاسخگویی مناسب قابل مدیریت است و این رویکرد می‌تواند رضایتمندی و همدلی در مجموعه را افزایش دهد.

وی همچنین بر ضرورت تبیین شفاف محدودیت‌های مالی و اقتصادی برای کارکنان تأکید کرد و افزود: مدیران باید ضمن حفظ کرامت همکاران، پیگیری مستمر برای تأمین منابع و بهبود شرایط را در دستور کار داشته باشند.