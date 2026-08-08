محمدبیگی: ۸۵ درصد قانون جوانی جمعیت هنوز کامل اجرا نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی ظهر شنبه در نشست صمیمانه با خبرنگاران و فعالان رسانهای شهرستان البرز که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار، رسانه را یکی از مهمترین سنگرهای آگاهیبخشی در جامعه دانست و اظهار کرد: خبرنگاران در خط مقدم جبهه آگاهیبخشی قرار دارند و امروز با جنگی ترکیبی و چندوجهی مواجه هستیم که حوزههای اقتصادی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی و بهویژه جنگ شناختی را دربرمیگیرد.
وی افزود: دشمن تلاش میکند با ایجاد ناامیدی، شکاف و دوگانگی در جامعه به انسجام داخلی آسیب بزند و در چنین شرایطی نقش رسانهها در روایت صحیح واقعیتها و تقویت امید و انسجام اجتماعی اهمیت دوچندان دارد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور خبرنگاران جوان در این نشست، بر ضرورت تربیت نسل جدید فعالان رسانهای تأکید کرد و گفت: حضور نوجوانان و جوانان در عرصه خبر میتواند زمینهساز تربیت نسل آینده خبرنگاران و حتی مدیران کشور باشد.
مجلس در دوره جنگ تعطیل نبود
محمدبیگی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت مجلس در دوره جنگ اخیر اظهار کرد: اینکه گفته شود مجلس بهطور کامل تعطیل بوده، حرف دقیقی نیست؛ کمیسیونهای مختلف مجلس در این مدت فعال بودند و جلسات متعددی برگزار کردند.
وی افزود: کمیسیون بهداشت در مدت ۴۰ روز جنگ ۱۷ جلسه، کمیسیون دفاعی ۱۵ جلسه و کمیسیونهای انرژی، امنیت ملی و کشاورزی نیز جلسات متعددی برگزار کردند و حوزه نظارت مجلس نیز متوقف نشد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ادامه داد: نقد جدی من به این بخش است که روند تقنین و رأیگیری در صحن علنی مجلس برای مدتی متوقف شد و ما در همان زمان چندین نامه محرمانه، علنی و بیانیه برای بازگشایی مجلس صادر کردیم.
وی تصریح کرد: اگر صحن علنی مجلس فعال بود، نمایندگان میتوانستند با استفاده از تریبون رسمی مجلس درباره تورم، گرانی، مشکلات معیشتی و عملکرد مدیران مطالبهگری کنند.
محمدبیگی اضافه کرد: حتی ثبت بیانیه نیز برای مدتی متوقف شده بود و این موضوع با شأن و کرامت نماینده منتخب مردم سازگار نبود.
وی با اشاره به بازگشایی مجدد مجلس گفت: اکنون روند قانونگذاری آغاز شده و جلسات مجلس با رعایت ملاحظات امنیتی برگزار میشود و جلسات مجازی نیز طبق مصوبه جدید میتواند به عنوان جلسه رسمی صحن تلقی شود.
قانون خونخواهی شهدا و مدیریت تنگه هرمز در دستور کار مجلس
محمدبیگی با اشاره به مطالبات مطرحشده پس از جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از نخستین موضوعاتی که در مجلس دنبال کردیم، قانون مربوط به خونخواهی شهدای جنگ است که در قالب لایحه رسیدگی به جنایات بینالمللی و جنگی در حال بررسی است.
وی ادامه داد: موضوع دیگر، قانون مدیریت تنگه هرمز است که در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی بوده و امیدواریم هرچه سریعتر گزارش آن برای طرح در صحن مجلس آماده شود.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: قانون میتواند پشتوانه دولت در مذاکرات بینالمللی باشد تا دولت با دست پر و موضعی مقتدرانه در برابر دشمنان حضور پیدا کند.
۸۵ درصد قانون جوانی جمعیت ناقص یا اجرا نشده است
محمدبیگی درباره وضعیت اجرای قانون جوانی جمعیت نیز اظهار کرد: متأسفانه بر اساس بررسیهای انجامشده، تاکنون تنها حدود ۱۵ درصد این قانون بهطور کامل اجرا شده و ۸۵ درصد آن یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است.
وی افزود: حدود ۴۳ درصد قانون جوانی جمعیت ناقص اجرا شده و بخش دیگری نیز اساساً اجرایی نشده است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک با تأکید بر ضرورت دائمی شدن این قانون گفت: قانون جوانی جمعیت دوره آزمایشی دارد و مطالبهگران این حوزه باید از هماکنون دائمی شدن آن را مطالبه کنند تا حمایتهایی مانند زمین، تسهیلات، وام ازدواج، خودرو و حمایت از خانوادهها متوقف نشود.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در ماههای اخیر گفت: با معاون وزیر کار، سازمان هدفمندی یارانهها، سازمان بازرسی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و مسئولان ستاد ملی جمعیت جلسات متعددی برای پیگیری اجرای قانون داشتهایم.
تعیین تکلیف زمینهای جوانی جمعیت تا شهریور
محمدبیگی درباره مطالبه خانوادهها برای دریافت زمین اظهار کرد: موضوع اختصاص زمین به متقاضیانی که هنوز زمین دریافت نکردهاند را پیگیری کردهایم و قرار است برای تأمین زمین در شهرها و روستاهای استان جلسهای با حضور دستگاههای مرتبط برگزار شود.
وی افزود: بخشی از زمینها تعیین تکلیف شده اما مشکل اصلی اکنون زیرساختهاست؛ آب، برق، گاز، مخابرات، خیابانکشی و سایر خدمات باید فراهم شود تا خانوادهها بتوانند ساختوساز را آغاز کنند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک با اشاره به مشکلات زمینهای شرق زیباشهر گفت: چهار سال است این موضوع را پیگیری میکنیم و حتی جلسات متعددی با دستگاه قضایی برگزار شده است.
وی تأکید کرد: به دستگاههای مربوطه مهلت دادهایم تا شهریورماه این موضوع را تعیین تکلیف کنند، زیرا هرچه تحویل زمین به خانوادهها دیرتر انجام شود، هزینه ساخت برای خانوادهها افزایش پیدا میکند.
مطالبه خسارت برای احیای قنوات دشت قزوین
محمدبیگی درباره مشکلات کشاورزان شریفآباد نیز گفت: دو ماه پیش در دیدار با وزیر نیرو موضوع انتقال آب از قزوین به تهران و آثار آن بر کشاورزان استان را مطرح کردم.
وی ادامه داد: بیش از ۸۰ هزار بهرهبردار کشاورزی در دشت قزوین داریم و قنوات این منطقه قدمتی طولانی دارند. مطالبه ما این است که در قبال منابع آبی که از استان منتقل میشود، خسارت لازم برای احیای قنوات و منابع آب زیرزمینی قزوین اختصاص پیدا کند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک افزود: این مطالبه را بهصورت مکتوب از استاندار، وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی پیگیری کردهایم.
وی با اشاره به طرح آبرسانی استان گفت: طرح آبرسانی از سد زیاران نیز پس از حدود ۲۰ سال با حمایت دستگاههای مختلف در وضعیت مناسبی قرار گرفته و میتواند در تأمین آب شهرها و روستاهای استان و تقویت سفرههای زیرزمینی مؤثر باشد.
محمدیه باید ارتقا پیدا کند
محمدبیگی درباره مطالبه شهرستان شدن محمدیه نیز گفت: تاکنون ۱۱ بار در این زمینه مکاتبه کردهام و تنها نمایندهای هستم که در دو دوره موضوع تقسیمات کشوری استان را دنبال کردهام.
وی افزود: در مجموع ۱۱ پیشنهاد تقسیمات کشوری برای استان داریم که شامل ارتقای برخی مناطق از جمله محمدیه، الموت، اقبالیه و برخی بخشهاست.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک گفت: در شرایط جنگی فعلی، فرایند تقسیمات کشوری عملاً با محدودیت مواجه است اما پس از پایان شرایط جنگی، این موضوع را مجدداً با جدیت دنبال خواهم کرد.
بیمارستان مهرگان همچنان بلاتکلیف است
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره بیمارستان مهرگان اظهار کرد: این پروژه حدود شش سال است درگیر وعده، مصوبه و کلنگزنی است و در سه دولت پیگیری شده است.
محمدبیگی افزود: حتی دو بار مبالغی برای این پروژه اختصاص داده شده اما اختلاف میان راه و شهرسازی و تأمین اجتماعی درباره زمین موجب شده پروژه به نتیجه نرسد.
وی گفت: برای حل این موضوع مهلت دیگری دادهام و اگر مشکل برطرف نشود، برای بار دوم سؤال از وزیر را دنبال خواهم کرد.
پنج پروژه بزرگ بیمارستانی در استان قزوین در حال اجراست
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک همچنین درباره بیمارستان رحیمیان گفت: در سالهای اخیر جلسات متعددی با وزیر و مسئولان مربوطه برای تأمین اعتبار این بیمارستان داشتهایم و بودجههایی نیز برای تعمیرات، تجهیزات و تأمین نیرو اختصاص پیدا کرده است.
وی افزود: مشکل اصلی، عقبماندگی تاریخی حوزه درمان استان است و بخش قابل توجهی از بافت بیمارستانی قزوین فرسوده است.
محمدبیگی ادامه داد: اکنون پنج پروژه بزرگ بیمارستانی در استان در حال اجراست که در مجموع حدود هزار و ۲۰۰ تخت به ظرفیت درمانی استان اضافه خواهد کرد و امیدواریم طی دو تا سه سال آینده چهره درمانی قزوین تغییر کند.
قطعی برق و اختلال ارتباطات مهرگان پیگیری میشود
محمدبیگی همچنین در پاسخ به مطالبه خبرنگاران درباره قطعیهای مکرر برق و اختلال همزمان در آنتندهی تلفن همراه در مهرگان، خواستار ارائه گزارش مستند از این مشکلات شد.
وی گفت: گزارش مکتوب مشکلات را به دفتر ارائه کنید تا موضوع از مسیر دستگاههای مسئول پیگیری شود؛ چراکه قطع همزمان برق و ارتباطات میتواند در شرایط اضطراری و هنگام نیاز مردم به خدمات امدادی مشکلات جدی ایجاد کند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس در بخش دیگری از این نشست درباره موضوع مهریه اظهار کرد: قانون فعلی مهریه نیازمند اصلاح است و تعیین عدد ثابت برای مهریه با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و تورم، راهکار مناسبی نیست.
وی افزود: مهریه امروز در بسیاری از موارد به پشتوانه مالی تبدیل شده و باید برای آن راهکارهای جدیدی مانند اصلاح شروط ضمن عقد و امکان بیمه کردن تعهدات مالی پیشبینی شود.
محمدبیگی تأکید کرد: مهریه بالا موجب خوشبختی نمیشود و باید در کنار اصلاح قوانین، به موضوع استحکام خانواده و پیشگیری از طلاق نیز توجه بیشتری شود.
خبرنگاران نباید وامدار هیچ جناحی باشند
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در پایان با تأکید بر رسالت حرفهای خبرنگاران گفت: خبرنگاری باید بر پایه حقیقت، مطالبهگری صحیح، اخلاق، امانتداری، راستگویی و صداقت باشد.
وی خطاب به خبرنگاران جوان حاضر در نشست اظهار کرد: خبرنگاران نباید وامدار هیچ گروه و جناحی جز مردم، قرآن و آرمانهای کشور باشند و باید تلاش کنند روایتگر صادق مسائل جامعه و مطالبات مردم باشند.
محمدبیگی همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت رسانهها برای پیگیری مسائل مردم تأکید کرد و گفت: گاهی یک گزارش یا مستند رسانهای میتواند زمینه حل یک مشکل واقعی در یک محله یا منطقه را فراهم کند و رسانه علاوه بر اطلاعرسانی میتواند در مسیر مطالبهگری و حل مسائل جامعه نیز نقشآفرین باشد.این نسخه به نظرم برای خروجی اصلی مهر مناسبتر است؛ چون هم فضای روز خبرنگار را حفظ میکند و هم بخش اصلی خبر را روی اظهارات و مطالبات قابل تیتر محمدبیگی میگذارد، نه صرفاً گزارش تشریفات نشست.
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