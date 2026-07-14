واردات نفت چین بیش از ۴۱ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادههای گمرک چین روز سهشنبه (۲۳ تیر) نشان داد که واردات نفت خام این کشور در ماه ژوئن با ۴۱.۳ درصد کاهش، به پایینترین سطح در حدود یک دهه گذشته رسید که دلیل عمده آن کاهش فعالیت پالایشگاهها در پی افت تقاضای داخلی و اعمال محدودیتهای مربوط به صادرات فرآوردههای نفتی بهمنظور حفظ امنیت انرژی همزمان با جنگ آمریکا و رژیم صهیوینستی علیه ایران است.
براساس دادههای گمرک، چین در ماه ژوئن ۲۹ میلیون و ۲۷۰ هزار تن یا ۷ میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه در روز نفت خام وارد کرد که کمترین مقدار از اکتبر ۲۰۱۶ تاکنون است.
افت واردات نفت خام چین از ماه مه تا ژوئن ادامه یافت و واردات این کشور پس از رسیدن به پایینترین حجم در هشت سال گذشته، ۱۲ درصد دیگر هم کاهش یافت.
شرکت ردیابی کشتی ورتکسا اعلام کرد که چین در ماه ژوئن روزانه حدود ۶ میلیون بشکه نفت از طریق دریا وارد کرد و واردات این کشور از خاورمیانه به پایینترین حجم در ده سال گذشته رسیده است.
در همین حال، شرکت مشاوره اویلکم چین اعلام کرد که فعالیت واحدهای تقطیر نفت خام چین در ماه ژوئن ۵۷.۷۲ درصد بود که نسبت به ماه گذشته ۳.۲۸ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۳.۰۹ درصد کاهش داشته است.
اما لی، تحلیلگر شرکت ورتکسا، گفت: احتمال میرود میزان فعالیت پالایشگاهها در این ماه به دلیل افت تقاضای داخلی و محدودیتهای مربوط به صادرات فرآوردههای نفتی نزدیک به پایینترین سطح در ۱۰ سال گذشته رسیده باشد. اما در صورت تعدیل صادرات فرآوردههای نفتی، میزان فعالیت پالایشگاهها بهبود نسبی خواهد داشت.
افت واردات چین، نفت لازم را برای عرضه به خریداران دیگر فراهم میکند. بازار همچنین در حال بررسی کاهش دائمی تقاضا از سوی چین است؛ زیرا کاهش شدید مصرف سوخت پس از افزایش قیمت نفت نشان میدهد که این کشور به دلیل ناوگان بزرگ خودروهای برقی میتواند نفت کمتری مصرف کند.
دادههای گمرک همچنین نشان داد که واردات گاز طبیعی چین در ماه ژوئن با ۳.۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسید.
بااینحال، واردات گاز طبیعی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۴ درصد کاهش یافته و به ۵۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تن رسیده است.
براساس دادههای گمرک چین، این کشور در ماه ژوئن ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تن فرآوردههای نفتی صادر کرده است.
چین در ۶ ماه نخست سال جاری میلادی ۲۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تن فرآوردههای نفتی صادر کرد که نسبت به سال گذشته ۱۳.۲ درصد کاهش داشته که دلیل آن محدودیتهای صادراتی اعمالشده در ماه مارس برای حفظ عرضه داخلی در پی پیامدهای ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است.
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