به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تحلیلگران و منابع بازار اعلام کردند که پالایشگاه‌های دولتی چین از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و به‌دنبال آن اختلال در عرضه نفت خام و افت حاشیه سود، تولید نفت خود را بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش داده‌اند.

کاهش تولید شرکت‌های بزرگ نفتی چین مانند سینوپک، پتروچاینا، شرکت ملی نفت فلات قاره چین (CNOOC) و سینوکم که حدود ۶۰ درصد از ظرفیت پالایش این کشور را در اختیار دارند، سبب افت تقاضای نفت خام از سوی بزرگترین واردکننده جهان شده و می‌تواند عرضه سوخت را در چین با کمبود روبه‌رو کند.

بر اساس گزارش شرکت مشاوره انرژی اسپکتس، مقدار پالایش نفت پالایشگاه‌های دولتی چین در ماه جاری میلادی روزانه ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه است که نسبت به ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در ماه آوریل و ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در ماه مارس کاهش داشته است.

پالایشگاه‌های دولتی چین پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در پایان فوریه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز پالایش می‌کردند.

شرکت تحقیقاتی هورایزن اینسایتس (Horizon Insights) چین با استناد به این داده‌ها، پیش‌بینی کرد که مقدار بهره‌گیری از ظرفیت تولید پالایشگاه‌های دولتی این کشور در ماه مه به ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز برسد.

مقدار بهره‌گیری از ظرفیت تولید روزانه این پالایشگاه‌ها در ماه آوریل ۸ میلیون و ۶۱۰ هزار بشکه و روز قبل از آغاز درگیری‌های خاورمیانه (هشتم اسفند، ۱۴۰۴) ۱۰ میلیون و ۱۷۰ هزار بشکه بود.

این پالایشگاه‌ها که به‌شدت به واردات نفت خام از خاورمیانه وابسته هستند، تولید خود را از ماه مارس کاهش دادند. در همین حال، پالایشگاه‌های مستقل چین در استان شاندونگ، قطب صنعتی این کشور، تنها در ماه جاری به‌دلیل افت حاشیه سود، کاهش تولید را آغاز کردند.

داده‌های هورایزن نشان داد که افزایش قیمت نفت و کاهش تقاضای سوخت سبب شد که حاشیه سود پالایش پالایشگاه‌های دولتی چین اواخر آوریل به حدود ۳۲۰۰ یوان (۴۷۰ دلار و ۷۱ سنت) در هر تن برسد، هرچند از آن زمان تاکنون این میزان به حدود ۳۰۰ یوان در هر تن کاهش یافته است.

افزون بر این، چهار منبع تجاری آگاه گفتند که شرکت سینوپک عملیات تعمیرات و نگهداری دو پالایشگاه، پتروشیمی یانگزی و پتروشیمی هاینان، را از سه‌ماه چهارم به‌ترتیب به ماه مه و ژوئیه موکول کرد.

ظرفیت کلی پالایش نفت خام این پالایشگاه‌ها بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز است.

به گفته منابع تجاری، بزرگترین پالایشگاه جهان بارگیری نفت خام از عربستان سعودی را در ماه مه به‌دلیل افزایش قیمت‌ها به‌شدت کاهش داده است و قصد ندارد هیچ محموله‌ای از عربستان سعودی را در ماه ژوئن بارگیری کند.

داده‌های رسمی روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) نشان داد که کل مقدار بهره‌گیری از ظرفیت تولید پالایشگاه‌های چین در ماه آوریل به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از اوت ۲۰۲۲ است.

شرکت انرژی اسپکتس پیش‌بینی کرد که این رقم در ماه مه به‌دلیل کاهش فعالیت‌ها به ۱۳ میلیون بشکه در روز برسد.

ذخیره‌سازی سوخت و صادرات

چند منبع صنعتی اعلام کردند که با وجود کاهش تولید، ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی چین از ماه آوریل و پس از اعمال محدودیت‌های صادرات از سوی پکن در اواسط ماه مارس افزایش یافته است.

بر اساس گزارش شرکت مشاوره اویل‌کم (OilChem)، ذخیره‌سازی‌های تجاری گازوئیل و بنزین از ماه مارس تاکنون از میانگین سال ۲۰۲۵ فراتر رفته است.

داده‌های گمرکی چین نشان می‌دهد که کل صادرات گازوئیل، بنزین و سوخت جت این کشور در ماه آوریل یک میلیون و ۲۴۰ هزار تن بوده که کمترین مقدار از فوریه ۲۰۱۵ است.

در همین حال، برآوردهای صنعتی نشان داد که صادرات چین در ماه مه حدود ۵۰۰ هزار تن، به استثنای محموله‌های ارسالی به هنگ کنگ، است.

دو منبع آگاه پیش‌بینی کردند که صادرات چین در ماه‌های آینده به‌دلیل محدودیت‌های دولتی همچنان پایین باشد.