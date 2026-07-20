صادرات نفت کوره چین افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های اداره کل گمرک چین روز دوشنبه (۲۹ تیر) نشان داد که صادرات نفت کوره این کشور که بیشتر برای بانکرینگ سوخت دریایی استفاده می‌شود، در ماه ژوئن با ۵۵ درصد افزایش نسبت به ماه مه، به بالاترین حجم در سال ۲۰۲۶ رسیده است.

داده‌های گمرکی همچنین نشان داد که صادرات نفت کوره چین در ماه ژوئن به ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تن یا حدود ۵۷۷ هزار بشکه در روز رسیده که ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.

رشد صادرات نفت کوره چین در ماه ژوئن، مقدار صادرات این فرآورده را در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با ۷.۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به ۱۰ میلیون و ۸۷۰ هزار تن رسانده است.

در همین حال، منابع بازار اعلام کردند که کاهش قیمت‌های سوخت دریایی کم‌گوگرد در بندرهای مهم چین، به‌ویژه در نیمه دوم ماه ژوئن، تقاضای بیشتری را برای سوخت‌گیری کشتی‌ها به‌ همراه داشته است.

براساس داده‌های منابع بازار، قیمت سوخت دریایی کم‌گوگرد با غلظت ۰.۵ درصد در بندرهای ژوشان و شانگهای حدود ۵۰ دلار برای هر تن ارزان‌تر از قیمت‌ها در سنگاپور، قطب سوخت منطقه‌ای آسیا، بود.

در همین حال، داده‌های گمرک نشان داد که واردات نفت کوره چین در ماه ژوئن پس از کاهش بی‌سابقه در ماه مه، بهبود یافته است.

واردات نفت کوره چین در ماه ژوئن با ۷۶ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۹۸۲ هزار و ۷۸۳ تن رسید، هرچند همچنان ۳۰ درصد کمتر از واردات ژوئن سال گذشته است.

تقاضای نفت کوره برای استفاده به‌عنوان خوراک اولیه پالایشگاه‌ها به دلیل تمایل به خرید نفت خام ارزان‌تر، همچنان پایین بود.

واردات نفت کوره در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ درمجموع به ۹ میلیون و ۳۹۰ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ میلادی، ۳.۶ درصد کاهش داشته است.