کاهش واردات نفت خام چین در مارس؛ افت صادرات سوخت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، داده‌های رسمی اداره کل گمرک چین نشان می‌دهد مجموع واردات نفت خام این کشور در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۸ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این آمار، چین در ماه مارس حدود ۴۹ میلیون و ۹۸۰ هزار تن نفت خام وارد کرده که معادل حدود ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در روز است.

داده‌ها همچنین نشان می‌دهد واردات دریایی نفت خام چین در این ماه در سطح روزانه حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه ثابت مانده، در حالی که ذخایر نفتی این کشور حدود ۳۴ میلیون بشکه افزایش یافته است.

در همین حال، «اما لی» تحلیلگر شرکت ردیابی نفتکش ورتکسا اعلام کرد که محموله‌های نفت خاورمیانه عمدتاً در ماه‌های ژانویه و فوریه بارگیری شده‌اند، بنابراین واردات ماه مارس هنوز تحت تأثیر اختلالات احتمالی در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز قرار نگرفته است.

بر اساس گزارش شرکت مشاوره چینی اویل‌کم (Oilchem)، میزان بهره‌برداری از ظرفیت پالایشگاه‌های چین در ماه مارس به ۶۸.۷۹ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۹ درصد و نسبت به ماه فوریه ۴.۴۷ درصد کاهش داشته است.

این شرکت اعلام کرد که پالایشگاه‌های بزرگ و مستقل چین در طول این ماه به دلیل عواملی از جمله نگرانی‌های مربوط به عرضه نفت خام، بخشی از ظرفیت عملیاتی خود را کاهش داده‌اند.

در همین زمینه «یی لین» معاون رئیس شرکت ریستاد انرژی پیش‌بینی کرد چین ممکن است در ماه آوریل با کاهش عرضه نفت خام مواجه شود و واردات این کشور احتمالاً روزانه حدود ۲ میلیون بشکه کمتر از میانگین تقاضای وارداتی باشد.

به گفته وی، در صورتی که پالایشگاه‌ها بخواهند سطح عرضه داخلی را حفظ کنند، ممکن است ناچار به استفاده از ذخایر نفتی شوند؛ این در حالی است که انتظار می‌رود تولید پالایشگاه‌ها در ماه آوریل به دلیل حاشیه سود پایین، حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

داده‌های گمرک چین همچنین نشان می‌دهد صادرات فرآورده‌های نفتی شامل گازوئیل، بنزین، سوخت جت و سوخت دریایی در ماه مارس با کاهش ۱۲.۲ درصدی نسبت به سال گذشته به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده است.

چین در ماه گذشته دستور ممنوعیت صادرات برخی سوخت‌ها را صادر کرد. این ممنوعیت که شامل سوخت جت مورد استفاده برای ذخایر هوانوردی نمی‌شود، تا ماه آوریل تمدید شده است، هرچند برای ارسال مقادیر محدودی سوخت به‌عنوان کمک به برخی کشورهای منطقه معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است.

به گفته اویل‌کم، پالایشگاه‌های بزرگ چین در ماه مارس بازده تولید بنزین و گازوئیل را افزایش دادند، اما با لغو برنامه‌های صادراتی این فرآورده‌ها، مصرف داخلی نسبتاً پایین باقی ماند و در نتیجه عرضه داخلی کافی و سطح ذخیره‌سازی افزایش یافت.

در بخش گاز نیز آمارها نشان می‌دهد واردات گاز طبیعی چین در ماه مارس شامل گاز خط لوله و محموله‌های گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) با کاهش ۱۰.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تن رسیده که پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.

چین که بزرگ‌ترین واردکننده ال‌ان‌جی در جهان است، در ماه مارس تنها ۸ تا ۱۰ محموله ال‌ان‌جی دریافت کرده، زیرا تولید داخلی گاز و واردات از طریق خطوط لوله برای پاسخگویی به تقاضای ضعیف‌تر کافی بوده است.

بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر (Kpler)، واردات ال‌ان‌جی چین در ماه مارس به حدود ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تن رسیده که پایین‌ترین سطح ماهانه از آوریل ۲۰۱۸ محسوب می‌شود.