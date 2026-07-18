استاندار سمنان: اربعین بستری برای تبیین عمق استراتژیک ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح شنبه در ستاد اربعین استان سمنان با حضور مواکب اربعین در سالن جلسات استانداری ضمن قدردانی از مجاهدات مواکب بیان کرد: کار در مسیر امام حسین(ع) امری مقدس است.

وی با بیان اینکه اربعین امسال با سال های گذشته تفاوت هایی دارد افزود: امسال نخستین اربعین بعد از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران است و این امر تفاوت هایی را رقم می زند.

استاندار سمنان با اشاره به ضرورت کارهای فرهنگی و تبیینی به خصوص سیره رهبر شهید انقلاب بیان کرد: مواکب در اربعین امسال تلاشی مضاعف خواهند داشت.

کولیوند با بیان اینکه کارهای فرهنگی در اربعین بسیار خوب و البته ضروری است اما این کارها را مواکب هم‌می توانند به درستی انجام دهند و لذا مبلغان ما می بایست در کنار کارهای فرهنگی به ضرورت تبیین سیاسی شرایط هم بپردازند گفت: اربعین فرصت خوبی برای جهاد تبیین است.

وی با بیان اینکه مبلغان می‌بایست به زوایای مختلف سیاسی و فرهنگی روز عنایت داشته باشند افزود: در حوزه سیاسی ضرورت دارد که رابطه ما با کشور عراق با خوبی شناخته شود.

استاندار سمنان گفت: ما یک جنگ هشت ساله با عراق را شاهد بودیم که به شهادت ۳۰۰ هزار نفر و جانبازی ۹۵۰ هزار نفر انجامید اما شاهد بودیمکه در نهایت سرنوشت صدام چه شد و امروز ایران اسلامی چه جایگاهی دارد.

کولیوند ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات دیماه و جنگ رمضان شاهد بودیم که ۱۵ کشور عربی پشت آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادند و این همان هایی هستند که در جنگ هشت ساله پشت صدام ایستاده بودند.

وی طرح این سوال که در دهه ها اخیر چه اتفاقی رخ داده که امروز عراق میزبان زائران اربعین است افزود: این نشان از عمق استراتژیک ایران اسلامی و نفس قدسی امام(ره)، سیره رهبر شهید انقلاب و رهبری ما است که در دل ها نفوذ کرده است لذا بر مبلغان ما است که این مسائل و به خصوص جایگاه اربعین و انقلاب را تبیین کنند