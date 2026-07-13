حاتمی: حضور در میدان، بزرگترین پشتوانه اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین حاتمی شب یکشنبه در تجمع مردم شهرستان بهاباد، با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت قصاص و خونخواهی شهیدِ خدمت، اظهار داشت: قصاص به معنای مجازات تمامی آمران، عاملان و مباشران این جنایت هولناک است. این مطالبه، نه تنها یک تکلیف داخلی، بلکه وظیفه‌ای بر عهده تمامی امت اسلام و آزادگان جهان است تا ترامپ، نتانیاهو و سایر مسببان این جنایت را به سزای عمل ننگین خود برسانند.

وی در ادامه، با هشدار نسبت به تلاش جریان‌های غرب‌گرا برای انحراف در مفهوم «خونخواهی»، تصریح کرد: نباید اجازه داد عده‌ای مفهوم بلند و استراتژیک خونخواهی را به مباحث معیشتی یا وعده‌های آینده تقلیل دهند. خونخواهی یعنی ایستادگی و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، و این مطالبه‌ای است که باید تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی با قوت ادامه یابد.

حجت‌الاسلام حاتمی با استناد به فتوای علما و بیانات حضرت آیت‌الله جوادی آملی مبنی بر لزوم غیرت دینی در برابر هجمه بیگانگان به خاک و ارزش‌ها، خطاب به مسئولان گفت: امروز مطالبه قاطع ملت ایران از مسئولین، اتخاذ مواضع قاطع، انقلابی و مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه است. همان‌طور که امام علی(ع) فرمودند: «فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ»، مردمِ انقلابی، همگام با رهبر فرزانه انقلاب، تا پای جان بر سر این مطالبه ایستاده‌اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهاباد در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به روضه جانسوز رهبر معظم انقلاب در وصف پیکر مطهر شهید، به شباهت این شهید عزیز با بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) و امام حسین(ع) اشاره کرد و افزود: این سوگواری‌ها نه برای ضعف، بلکه برای تداوم جوشش خون شهید و بیداری امت اسلامی است. فریادِ «انتقام، انتقام» مردمِ بهاباد، گویای این حقیقت است که ملت ما برای ادا کردن جان خود در راه آرمان‌های امام و شهدا، لحظه‌شماری می‌کند.

وی با بیان اینکه رهبر شهید، حسینی زیست و حسینی خون خود را در مکتب امام حسین(ع) تقدیم کرد و به شهادت رسید، گفت: در زمره حسینیان کسانی هستند که وقتی در راه حسین(ع)، برای مکتب و مرام آن حضرت، خون‌شان مظلومانه بر زمین می‌ریزد، امت اسلام به حرکت درمی‌آید و آن زمان به عاشورا و آن مکان به کربلا متصل می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهاباد، با اشاره به حضور مردم در میادین و خیابان‌ها و اینکه نباید تا لحظه آخر از حضور در میادین کاسته شود، اظهار داشت: با فرمان حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مردم باید در میدان حضور داشته باشند و این حضور، بزرگترین پشتوانه نظام و اقتدار کشور است.

حاتمی به مراسم تشییع باشکوه و بدرقه تاریخی مردم با رهبر شهید انقلاب در کشور عراق و شهرهای تهران، قم و مشهد اشاره کرد و افزود: این رویداد بزرگ که فراتر از یک مراسم بود، نشان‌دهنده تجدید بیعت یک ملت با یک مکتب بود.

در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان در تجمع با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، از دستگاه‌های مسئول خواستند تا با بهره‌گیری از توانمندی‌های بازدارنده، پاسخی قاطع به دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی بدهند.