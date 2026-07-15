ایروانی: آمریکا متجاوز است نه قربانی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز سهشنبه به وقت محلی در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت گفت: نماینده ایالات متحده در جلسه شورای امنیت در مورد وضعیت خاورمیانه، که روز سهشنبه برابر ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۳ تیر ماه)، تحت دستور کار "حفظ صلح و امنیت بینالمللی" (جلسه ۱۰۱۹۴) برگزار شد، بار دیگر از دستور کار مورد بررسی خارج شد و از تریبون شورای امنیت برای انتشار اطلاعات نادرست سوءاستفاده کرد و مجموعهای از ادعاهای بیاساس و با انگیزه سیاسی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد.
وی افزود: همین ادعاهای بیاساس توسط نماینده ایالات متحده در جلسه توجیهی شورای امنیت در مورد وضعیت خاورمیانه (یمن) که در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (جلسه ۱۰۱۹۳) برگزار شد، مطرح شد که نشان دهنده الگوی عامدانه اطلاعات نادرست و سوءاستفاده از روند شورای امنیت برای اهداف سیاسی است.
ایروانی گفت: ادعای انتقال سلاح توسط ایران به یمن در نقض قطعنامههای مربوطه شورای امنیت، نادرست و بیاساس است. این ادعا توسط هیچ مدرک معتبر، قابل تائید یا مستقلی تائید نشده و تلاش دیگری برای منحرف کردن توجه از رفتار غیرقانونی و اقدامات بیثباتکننده خود ایالات متحده در منطقه است.
وی تصریح کرد: این یک اتهام ساختگی است که با هدف گمراه کردن شورای امنیت و منحرف کردن توجه از جنایات فجیعی که ایالات متحده علیه مردم ایران مرتکب میشود، صورت گرفته است.
نماینده ایران اضافه کرد: ایالات متحده مسئولیت اصلی تضعیف صلح و امنیت در یمن و در منطقه وسیعتر را بر عهده دارد. ایالات متحده با اقدامات تجاوزکارانه خود علیه یمن، عملاً اجرای توافق آتشبس آوریل ۲۰۲۲ را از مسیر خود خارج کرده و روند سیاسی تسهیلشده توسط سازمان ملل را به بنبست رسانده است.
وی افزود: در عین حال، ایالات متحده با اعمال فشار بر شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ۲۷۲۲ (۲۰۲۴) با انگیزه سیاسی و متعاقبا سوءاستفاده از مفاد آن قطعنامه به عنوان بهانهای برای حمله به زیرساختهای غیرنظامی یمن، حاکمیت و تمامیت ارضی یمن را نقض کرده، تنشهای منطقهای را تشدید کرده و چشماندازهای حل و فصل مسالمتآمیز را بیش از پیش تضعیف کرده است.
ایروانی ادامه داد: این ادعا که انصارالله به نمایندگی از ایران عمل میکند، کاملا بیاساس است. مقامات صنعا نماینده بخش قابل توجهی از مردم یمن هستند و تصمیمات خود را مستقل و مطابق با آنچه منافع مردم یمن میدانند، میگیرند. تلاشها برای نشان دادن اقدامات آنها به دستور ایران، گمراهکننده، با انگیزه سیاسی و بدون هیچ مدرکی است. ایران همواره از یک فرآیند سیاسی مسالمتآمیز، فراگیر و به رهبری یمنیها تحت نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرده است. جمهوری اسلامی ایران حمایت خود را از حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی یمن و همچنین تعهد خود را به صلح جامع و پایدار که از طریق گفتگوی سیاسی فراگیر به رهبری یمنیها حاصل میشود، مجددا تائید میکند.
وی همچنین گفت: ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه این کشور به «یادداشت تفاهم اسلامآباد» پایبند است، کاملا بیاساس و فاقد هرگونه مدرک است. برعکس، ایالات متحده تقریبا بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا امروز، بهطور مستمر از اجرای تعهدات خود سر باز زده و به طور فعال و هدفمند اجرای این یادداشت تفاهم را تضعیف کرده است.
سفیر ایران ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در نامهای مورخ ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ خطاب به دبیرکل و شورای امنیت، ۴۲ مورد نقض آشکار و اساسی یادداشت تفاهم اسلامآباد از سوی دولت ایالات متحده را مستند کرده است. این نقضهای عامدانه، حسابشده و مستمر، ثبات منطقه را به مخاطره انداخته، صلح و امنیت بینالمللی را تهدید کرده و بیاعتنایی آشکار ایالات متحده به تعهدات خود ذیل حقوق بینالملل را نشان داده است.
ایروانی تاکید کرد: ایالات متحده متجاوز است، نه قربانی. این کشور با آغاز دو جنگ تجاوزکارانه و بدون تحریک قبلی علیه ایران، همراه با رژیم اسرائیل، مرتکب نقضهای فاحش منشور ملل متحد، بهویژه ماده ۲ بند ۴ آن، و نیز حقوق بینالملل و حقوق بینالملل بشردوستانه شده است.
وی گفت: حملات عامدانه این کشور به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
ایالات متحده نهتنها به اقدامات غیرقانونی خود پایان نداده، بلکه طی روزهای اخیر از طریق حملات نظامی مکرر، جنگ تجاوزکارانه خود علیه ایران را ادامه داده است؛ حملاتی که صلح و امنیت بینالمللی را بهطور جدی به خطر انداخته و ماهها تلاشهای دیپلماتیک و میانجیگرانه برای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن ثبات به منطقه را تضعیف کرده است.
سفیر ایران افزود: علاوه بر این، ایالات متحده از طریق مداخله آشکار در اجرای ترتیبات ضروری ایران درباره تنگه هرمز، موجب بازگشت ناامنی به این تنگه و اخلال در کشتیرانی تجاری بینالمللی شده است.
وی اضافه کرد؛ در عین حال، ایالات متحده با استفاده از قلمرو و امکانات کشورهای واقع در سواحل جنوبی خلیج فارس برای تدارک تجاوز نظامی خود علیه ایران، عملا این کشورها را به میدان نبرد جنگ غیرقانونی و جنایتکارانه خود علیه مردم ایران تبدیل کرده است.
ایروانی ادامه داد: بنابراین، ایالات متحده نه از نظر حقوقی، نه از نظر سیاسی و نه از نظر اخلاقی، هیچ جایگاهی برای طرح اتهام علیه جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از دیگر کشورهای عضو ندارد.
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