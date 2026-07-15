https://mehrnews.com/x3cyYL ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۷ کد مطلب 6888407 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۷ تجمع مردم چرام به صد و سی و ششمین شب رسید چرام-تجمع مردم چرام در شب های اقتدار و همدلی به صد و سی و ششمین شب حضور رسید. دریافت 26 MB کد مطلب 6888407 کپی شد مطالب مرتبط ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان شهرستان چرام
نظر شما