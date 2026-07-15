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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۷

تجمع مردم چرام به صد و سی و ششمین شب رسید

تجمع مردم چرام به صد و سی و ششمین شب رسید

چرام-تجمع مردم چرام در شب های اقتدار و همدلی به صد و سی و ششمین شب حضور رسید.

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کد مطلب 6888407

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