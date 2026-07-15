به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی شامگاه سه شنبه در جلسه مدیریت بحران با موضوع حریق جنگل ها در محل اداره کل منابع طبیعی با اشاره به افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی اظهار کرد: با هدف صیانت از جنگل‌ها، مراتع و سایر عرصه‌های ملی، طرح ویژه گشت و مراقبت با حضور نیروهای یگان حفاظت در سراسر استان آغاز شده است.

وی افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی با استفاده از تیم‌های عملیاتی، تجهیزات و امکانات موجود، به صورت شبانه‌روزی در مناطق حساس و مستعد آتش‌سوزی مستقر بوده و عملیات پایش، گشت‌زنی و رصد مستمر عرصه‌های طبیعی را انجام می‌دهد.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با تأکید بر اینکه منابع طبیعی از ارزشمندترین سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند، تصریح کرد: تمامی نیروهای یگان حفاظت در آماده‌باش کامل قرار دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله ایجاد یا گسترش آتش، تخریب، تصرف، قطع و قاچاق چوب، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

رهایی مشارکت مردم را یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حریق در طبیعت دانست و افزود: با توجه به گرمای شدید هوا، وزش باد و خشک بودن پوشش گیاهی، از شهروندان، گردشگران و طبیعت‌گردان درخواست می‌شود از روشن کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع خودداری کرده و از رها کردن ته‌سیگار، زغال و سایر مواد آتش‌زا در طبیعت جداً پرهیز کنند.

وی با اشاره به استقرار اکیپ‌های گشت و نیروهای کشیک در تمامی شهرستان‌های استان یادآور شد: از مردم درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه دود، آتش‌سوزی یا تخلفات مرتبط با تخریب، تصرف، قطع و قاچاق چوب تاغ، مراتب را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی، ۱۳۱ یگان حفاظت امور اراضی و ۱۵۴۰ یگان حفاظت محیط زیست در کوتاه‌ترین زمان اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.