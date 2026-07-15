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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۷:۱۰

آماده‌باش کامل یگان حفاظت منابع طبیعی سمنان؛ برخورد با آتش افروزان

آماده‌باش کامل یگان حفاظت منابع طبیعی سمنان؛ برخورد با آتش افروزان

سمنان- مدیرکل منابع طبیعی سمنان از اجرای طرح ویژه گشت‌زنی در مناطق مستعد آتش‌سوزی خبر داد و از شهروندان خواست با توجه به گرمای شدید و خشکی پوشش گیاهی، از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی شامگاه سه شنبه در جلسه مدیریت بحران با موضوع حریق جنگل ها در محل اداره کل منابع طبیعی با اشاره به افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی اظهار کرد: با هدف صیانت از جنگل‌ها، مراتع و سایر عرصه‌های ملی، طرح ویژه گشت و مراقبت با حضور نیروهای یگان حفاظت در سراسر استان آغاز شده است.

وی افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی با استفاده از تیم‌های عملیاتی، تجهیزات و امکانات موجود، به صورت شبانه‌روزی در مناطق حساس و مستعد آتش‌سوزی مستقر بوده و عملیات پایش، گشت‌زنی و رصد مستمر عرصه‌های طبیعی را انجام می‌دهد.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با تأکید بر اینکه منابع طبیعی از ارزشمندترین سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند، تصریح کرد: تمامی نیروهای یگان حفاظت در آماده‌باش کامل قرار دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله ایجاد یا گسترش آتش، تخریب، تصرف، قطع و قاچاق چوب، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

رهایی مشارکت مردم را یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حریق در طبیعت دانست و افزود: با توجه به گرمای شدید هوا، وزش باد و خشک بودن پوشش گیاهی، از شهروندان، گردشگران و طبیعت‌گردان درخواست می‌شود از روشن کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع خودداری کرده و از رها کردن ته‌سیگار، زغال و سایر مواد آتش‌زا در طبیعت جداً پرهیز کنند.

وی با اشاره به استقرار اکیپ‌های گشت و نیروهای کشیک در تمامی شهرستان‌های استان یادآور شد: از مردم درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه دود، آتش‌سوزی یا تخلفات مرتبط با تخریب، تصرف، قطع و قاچاق چوب تاغ، مراتب را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی، ۱۳۱ یگان حفاظت امور اراضی و ۱۵۴۰ یگان حفاظت محیط زیست در کوتاه‌ترین زمان اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

کد مطلب 6888417

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