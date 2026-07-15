درخشش مرکز بین المللی زبان دانشگاه امیرکبیر در ارزیابی وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، احمد پورقاسم، رئیس مرکز بین‌المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به رویکرد این مرکز در سال‌های اخیر گفت: یکی از محورهای اصلی فعالیت مرکز، تمرکز بر فناوری آموزشی، توسعه ابزارهای نوین یادگیری و حرکت به سمت هوشمندسازی فرایندهای آموزش زبان بخصوص بکارگیری پلتفرم هوشمند ملی آموزش زبان با نام پارسی‌گو بوده است. به باور ما، پیشرو بودن در آموزش زبان فارسی صرفاً به معنای برگزاری کلاس‌های آموزشی نیست، بلکه نیازمند طراحی یک زیست‌بوم آموزشی هوشمند، منظم و قابل ارزیابی است.

وی افزود: در شرایطی که آموزش زبان فارسی به دانشجویان بین‌الملل با چالش‌هایی از جمله تعطیلی‌ها، وقفه‌های آموزشی و شرایط خاص کشور مواجه بوده است، مرکز بین‌المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تلاش کرده است حفظ و ارتقای کیفیت آموزش را در اولویت قرار دهد. این موضوع ابعاد مختلفی دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به روش تدریس تخصصی زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، پایش مستمر فرایند یادگیری، توجه به نیازهای واقعی زبان‌آموزان بین‌الملل و استفاده از ظرفیت فناوری در آموزش اشاره کرد.

مسئول مرکز بین‌المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین با تأکید بر اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی گفت: ارتقای دانش و مهارت پرسنل آموزشی و اجرایی مرکز، یکی از اولویت‌های جدی ما بوده است. باور داریم کیفیت آموزش پایدار، بدون رشد علمی و حرفه‌ای همکاران مرکز محقق نمی‌شود؛ ازاین‌رو تلاش شده است هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌ها، توان تخصصی نیروی انسانی نیز تقویت شود.